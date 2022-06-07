"Дивні дива": чому 4-ий сезон серіалу найзахопливіший і що дивитися далі

Прокляття Векни. У ката-монстра з'явилася біографія — люди довели.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Четвертий сезон серіалу "Дивні дива" збирає захоплені відгуки. Раніше цю фантастичну епопею жахів дорослішання порівнювали із серіалом "Воно" за Стівеном Кінгом, а тепер, мабуть, можна провести аналогії з циклом про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

"Дивні дива"... Та це ж наш Гаррі!

Четвертий сезон американського серіалу "Дивні дива" розпочався на Netflix 27 травня. Вийшло сім годинних серій. Режисери й автори сценарію, брати Даффери, залишили інтригу: 1 липня на нас усіх чекають дві фінальні серії, сповнені одкровень про чудовиськ і підлітків. Хронометраж автори обіцяють також нелюдський — чотири години, з яких дві з половиною займе заключна серія.

Нагадаємо, серіал був задуманий, як мікс психологічної драми та містико-фантастичних історій, показаних через дитячий погляд, приправлений ностальгією за стабільними 1980-ми.

Успіх до серіалу прийшов одразу ж — із першим сезоном у 2016 році. За сюжетом, справи справді дуже дивні: у містечку зникають діти, яких викрадають монстри з паралельного світу. Критики небезпідставно порівнювали цю історію з "Воно" Стівена Кінга. Але загалом, на відміну від Кінга, серіал було зроблено дещо "по-дитячому" — йому не вистачало глибини.

Тепер діти підросли і серіал почав очевидно розраховувати на увагу дорослішої аудиторії. І Даффери "по-дорослому" підійшли до нового продовження "Дивних див".

По-перше, творці серіалу підредагували сагу та викинули безліч персонажів.

По-друге, тим, хто залишився, ретельно пропрацювали біографії і вигадали для них нові цікаві пригоди — вже в підлітковому світі.

По-третє, вигадали нетривіальну історію життя головного антагоніста — кошмарного монстра на ім'я Векна.

У демона, виявляється, для проявів жахливих катувальних якостей були деякі підстави. Згадується афоризм: "Важко бути людиною. Люди заважають". Векна, як з'ясовується, забирає для катувань тих, у кого розвинене загострене почуття провини. Тому трансформації Векни цілком можна порівняти з долею Волдеморта, який до своїх звірячих метаморфоз був просто якимсь учнем у школі Гоґвортс.

Усе вищесказане помітно вплинуло на якість четвертого сезону і тягне аналогію з пізніми серіями-книгами "Поттеріани" Роулінг.

У ролику багатонадійно звучить фраза: "Наступає війна. І ми будемо в її епіцентрі". Перипетії бою героїв із монстрами пекельних світів заведуть у такі екзотичні місця, як радянська в'язниця на Камчатці (ймовірно, американські консультанти переплутали її з Колимою). Там же крім тортур "слоником" — протигазом, якому затикають шланг (це катування застосовується і сьогодні, судячи з кримінальних зведень, де викриваються правоохоронні органи), відбудеться й ефектна битва з монстром — демогоргоном.

Історія вийшла цілком напруженою, та ще з інтригувальними трьома крапками в кінці. А тим, кому "Дивних див" недостатньо і хто чекає на ще один подібний серіал, платформа Apple TV+ приготувала сюрприз.

[ + – ] "Дивні дива": трейлер 4-го сезону

Серіал "Тоді і зараз": трагедія на вечірці, шантаж і таємниці минулого

10 червня на AppleTV розпочнеться 1-й сезон американського серіалу "Тоді і зараз": де теж є відсилання у минуле, підлітки та трагедія.

Події нового серіалу розгортаються у Маямі. Шість друзів зібралися на вечірці напередодні випускного. Вони разом навчалися у коледжі. Веселий і невимушений початок дня раптово закінчився трагедією — загибеллю одного з учасників свята.

Минуло 20 років: за цей час друзі зробили кар'єри, стали заможними людьми. Про трагічну подію молодості їм нагадує загадковий шантажист: друзям починають приходити листи з погрозами. А сума, яку вимагають за збереження таємниці — із шістьма нулями. До того ж ними раптом зацікавилася поліція: у досвідченого слідчого, детектива Флори, виникли питання до учасників старої вечірки.

Ідеальному сьогоднішньому світу загрожує крах. І колишні товариші по навчанню знову зателефонували і зібралися, хоча раніше не дуже хотіли бачити одне одного.

Що ж сталося 20 років тому? І хто шантажист?