На Airbnb з'явився будинок сім'ї Байєрс із серіалу "Дуже дивні справи" (фото, відео)

У будинку гості можуть зануритися в атмосферу серіалу, оскільки там зберігаються речі 80-их років. Водночас до їхніх послуг і цілком сучасна техніка для комфортного проведення часу.

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Будинок сім'ї Баєрс із серіалу Netflix "Дивні дива", який розташований у Фейєтвілі, штат Джорджія, з'явився на Airbnb, онлайн-майданчику для розміщення і пошуку короткострокової оренди приватного житла по всьому світу, і тепер там можна переночувати за суму від $350 до $750, пише Realtor.com.

У 2022 році нерухомість, що з'являється в ранніх епізодах серіалу, було виставлено на продаж за $300 тисяч. Його викупила платформа для інвестування в нерухомість під назвою Arrived, яка потім оголосила про плани розмістити його на Airbnb і перетворити на туристичну визначну пам'ятку в стилі "Дивних див". Вірна своєму слову, команда Arrived провела перебудову інтер'єру будинку, щоб він мав майже ідентичний вигляд до декорацій, показаних у серіалі, що має повернутися на екрани в 2025 році. П'ятий сезон шоу стане останнім, а четвертий був названий найбільш захопливим.

Екскурсія будинком Байєрсів

Професійні декоратори витратили більше року на копітке оформлення кімнат в атмосфері 1980-х років, де були доступні "кожна відеокасета VHS, вінілова платівка, настільна гра і дрібничка".

Шанувальники "Дуже дивних справ" впізнають моторошний алфавіт і гірлянду, яку Джойс використовувала для спілкування зі своїм сином Віллом, поки він був у "Перевернутому світі". Ця деталь займає чільне місце в нещодавно відремонтованій вітальні реального будинку.

Також там є кімната з двоярусними ліжками в стилі Upside Down, колекція вінілових платівок та ігор Amiga 500 у "кімнаті Джонатана", сучасні лампи середини століття, а також телевізор і відеомагнітофон у вітальні.

Разом зі старовиною, тут є і низка сучасних зручностей, як-от абсолютно новий телевізор Samsung Frame, пральна машина і сушарка.

Будинок площею 170 квадратних метрів розташований приблизно за 20 хвилин від аеропорту Хартсфілд-Джексон в Атланті і розташований на шести акрах недалеко від студії, де знімали інтер'єри.

Вартість перебування тут залежить від дат бронювання. У будинку можуть розміститися до восьми осіб у трьох спальнях, в одній з яких встановлено ліжко розміру "king-size". В іншій спальні стоїть ліжко розміру "queen-size", а в третій — два двоярусні ліжка.

"Ви готові зробити крок у перевернутий світ? Відвідайте культове місце зйомок, яке слугувало домівкою для Джонатана, Джойс і Вілла Байєрса в популярному серіалі "Дуже дивні справи". Пориньте в моторошну атмосферу і ретельно відтворені деталі, які перенесуть вас прямо в Хоукінс приблизно 1983 року. Це не просто місце для проживання — це унікальне місце, де можна створити незабутні спогади в обстановці, яка стирає межу між вигадкою та реальністю", — йдеться в описі будинку на Airbnb.

Оскільки об'єкт належить платформі інвестування в нерухомість Arrived, фанати також можуть купувати акції будинку і отримувати дохід від оренди на основі своєї частки володіння. Акції будуть доступні за ціною $100 доларів США на момент запуску нерухомості і, найімовірніше, швидко закінчаться.

Прем'єра "Дуже дивних справ" відбулася 15 липня 2016 року на Netflix. У шоу знімалися Вайнона Райдер, Ноа Шнапп, Чарлі Хітон, Міллі Боббі Браун, Седі Сінк, Фінн Вулфард, Калеб Маклафлін, Девід Харбор, Гейтен Матараццо, Джо Кірі, Наталі Даєр, Майя Гоук, Джеймі Кемпбелл Бауер і Пріа Фергюсон.

Серіал був створений братами Меттом і Россом Дафферами.

У попередніх сезонах шоу надихнуло на створення колекцій у стилі 1980-х років від Vans, JanSport, Quiksilver, MAC Cosmetics, Timex і Lokai.

Раніше Фокус писав, що Міллі Боббі Браун хоче попрощатися з серіалом "Дуже дивні справи".