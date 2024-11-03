"Собирала с 14 лет": женщина заплатила $300 тысяч за дом, который власти планируют снести (фото)

Адвокаты в Бирмингеме в Великобритании допустили покупку недвижимости в районе, в котором снесут сотни домов. Владелица недвижимости собирала деньги 16 лет и теперь может потерять имущество, стоимостью 300 тыс. долл.

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Жительница Британии с подросткового возраста откладывала по 50-200 фунтов стерлингов, чтобы купить дом и поселиться там с мужем и детьми. Когда собралась нужная сумма, она купила квартиру в трехэтажном доме и выпила шампанского в честь места, где будет счастливой следующие годы. Через несколько часов после сделки женщина узнала, что недвижимость находится в "красной зоне" и подлежит сносу. О деталях скандала с домом и оправдании адвокатов рассказали на портале Birmingham Mail.

Журналисты рассказали историю доктора философии Фабиолы Крид (Dr Fabiola Creed) из района Ледивуд (Ladywood) в Бирмингеме. Через несколько часов после того, как она вместе с семьей отпраздновала свадьбу и новоселье, "на коврик перед дверью" упало письмо местного депутата. Представитель городских властей Шабани Махмуд поинтересовался мнением новой жительницы района относительно реконструкции и сноса сотен домов вокруг старинного дворца, который планируют обновить. После этого Фабиола начала выяснять детали и поняла, что потеряет дом, на который собирала деньги с подросткового возраста. Она потрясена происходящим и рассказала журналистам, что ситуация кажется ей кошмаром: она испытывает страх и невозможность планирования будущего.

"Я начала экономить, когда мне было всего 14 лет, работая неполный рабочий день. Я начала откладывать 50 фунтов стерлингов в месяц, потом, когда я повзрослела и начала зарабатывать, это стало 100 фунтов стерлингов, потом 200 фунтов стерлингов. Так что на самом деле 16 лет я откладывала на свой первый дом. Владение домом означало для меня все, потому что я никогда не имела безопасного дома, когда росла", — сказала британка журналистам.

Британка объяснила, что в доме на Лайтхорн-авеню есть три спальни, помещение требует ремонта, зато рядом есть сад и центр Бирмингема. Она заплатила 230 тыс. фунтов стерлингов (около 300 тыс. долл.) и надеялась, что "нашла дом мечты, где будет воспитывать детей". На фото, сделанных журналистами, можно увидеть трехэтажный дом и Фабиолу, которая грустно сидит посреди комнаты с кирпичной стеной.

Скандал с домом — вид сооружения, которое будут сносить в Бирмингеме Фото: birminghammail.co.uk Скандал с домом — Фабиола Крид, владелица квартиры в Бирмингеме Фото: birminghammail.co.uk

Издание сообщило, что власти Бирмингема несколько лет подряд планируют реконструкцию местности вокруг поместья Ледивуда. Ориентировочная стоимость реконструкции — 2,2 млрд фунтов стерлингов, о ней упоминали в прессе и даже есть план, на котором обозначены районы под снос. При этом адвокатская контора, при посредничестве которой заключалась сделка о покупке, объяснила, как продала сомнительный дом. Представитель конторы сказал, что на самом деле решение о реконструкции все еще обсуждается и власть официально его не приняла. Поэтому скандала с домом нет и все законно, уверены адвокаты.

Скандал с домом — план реконструкции и красная зона Фото: Скриншот

Под публикацией о скандале с домом в Бирмингеме появилось почти 200 комментариев. Определенная часть комментаторов призывает Фабиолу подать в суд на адвокатов, которые не сообщили женщине все обстоятельства или скрыли их. Другие оценили, что "это позор" и британке обязательно следует привлечь к ответственности юристов, которые допустили сделку. Также было мнение, что женщина имеет шанс получить большую компенсацию за дом, который планируют снести по решению властей.

Отметим, в марте Фокус писал о другом скандале с домом, с которым были связаны адвокаты. Издание The Sun рассказало об инциденте, который произошел в Австралии. Как выяснилось, адвокат по недосмотру и случайности сжег имение, стоимостью 1,5 млн долл.

Напоминаем, издание Daily Mail сообщило о семье британцев, которые заплатили за таунхаус 750 тыс. фунтов стерлингов, но не смогли в нем жить.