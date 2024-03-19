Риелтор сожгла дом за 1,5 миллиона, когда готовилась к осмотру (фото)

В доме вспыхнул масштабный пожар, охвативший все помещение.

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Агент по недвижимости Джули Бандок из Сиднея (Австралия) из-за своей неосмотрительности при подготовке к осмотру случайно сожгла роскошный дом стоимостью $1,5 млн. Этот инцидент стал причиной судебного иска против самого риелтора и ее работодателя — компании Domain Residential Northern Beaches, пишет издание The Sun.

Бандок признается, что в тот трагический день заметила влажное постельное белье, которое арендаторы оставили сохнуть на веранде, и решила переложить его на металлическую полку в спальне рядом с включенным светильником. Уже через 20 минут в доме вспыхнул масштабный пожар, охвативший все помещение.

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"Боже мой, Пит, кажется, я сожгла твой дом. Хотела собрать простыни и бросила их на отдельную полку в спальне под лестницей возле бра. Думаю, это и стало причиной пожара", — сказала Бандок владельцу квартиры Питеру Бушу.

Позже Буш и еще четверо арендаторов, чье имущество пострадало от огня, подали иск в суд. Судья Дэвид Хаммершлаг признал агента по недвижимости виновной в содеянном и ответственной за нанесенный ущерб.

Согласно постановлению, компания Domain Residential Northern Beaches должна выплатить владельцу жилья 380 тысяч фунтов стерлингов компенсации, а также возместить 62 тысячи фунтов четырем пострадавшим арендаторам.

В доме вспыхнул масштабный пожар, охвативший все помещение и уничтоживший все имущество внутри Фото: Supplied В доме вспыхнул масштабный пожар, охвативший все помещение и уничтоживший все имущество внутри Фото: Supplied

Ответчики в ходе заседаний пытались переложить часть вины на истцов, утверждая, что они должны были предупредить о риске нагревания полки от светильника, однако суд отклонил этот аргумент.

"Ни один из них не мог даже отдаленно представить, что Бандок совершит нечто подобное", — подчеркнул судья Хаммершлаг и добавил, что риск загорания из-за контакта постельного белья с электрическими приборами является очевидным и вполне предсказуемым, поэтому Бандок должна была об этом знать и действовать крайне осторожно.

Владелец дома и еще четверо арендаторов, чье имущество пострадало от огня, подали иск в суд Фото: Supplied

Компания Domain Residential Northern Beaches также будет обязана возместить проценты с 442 тысяч фунтов стерлингов компенсации.

Напомним, ранее Фокус писал, что Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста, что в Великобритании, будут вынуждены снести дом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений для проведения строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка.

Кроме того, Лора и Джейсон Ламонби-Паркеры из Великобритании во время ремонта в своем доме нашли таинственные письма предыдущего владельца.