Рай на земле: мужчина превратил заброшенную церковь 1866 года в жилой дом (фото)

Пока мужчина живет сам, но вскоре к нему переедет любимая и поможет с отделкой и декором.

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Пользователь Reddit превратил храм 19 века в жилой дом со всеми удобствами. Хотя снаружи сооружение до сих пор сохраняет аутентичный вид, внутри произошли масштабные трансформации, пишет издание The Sun.

Новый владелец церкви, который называет себя абсолютно не религиозным, приобрел этот объект недвижимости за 135 тысяч долларов.

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Роскошный дом за $302 тысячи остается пустым из-за незначительной ошибки (фото)

"Мой дом — переоборудованная церковь 1866 года. Впереди еще много работы, но все складывается хорошо", — отметил он в своей посте на Reddit.

Пока мужчина живет один, но вскоре к нему переедет любимая и поможет с отделкой и декором. Впрочем, уже сейчас интерьеры поражают воображение: вместо традиционных скамей и органа обустроен домашний тренажерный зал, в гостиной стоит бильярдный стол, а в спальне сохранены аутентичные витражи.

Хозяин признался, что сначала боялся жить в таком доме, однако сейчас наслаждается историей и уникальной планировкой.

В спальне сохранены аутентичные витражи Фото: Reddit

"Когда я впервые зашел сюда, то боялся, что будет жутко и придется приложить много усилий для ремонта. Ни то, ни другое не соответствовало действительности. Честно говоря, чувствую только положительные вибрации без каких-либо непонятных шумов или чего-то подобного", — смеется он.

В будущем мужчина планирует ликвидировать два верхних этажа и создать гигантский открытый шпиль с люстрой над входом.

Интерьеры здания поражают воображение Фото: Reddit Интерьеры здания поражают воображение Фото: Reddit

Что касается коммунальных расходов, то они оказались не такими высокими, как может показаться на первый взгляд. По словам владельца, в самые холодные месяцы счета достигают максимум 400 долларов, а в среднем — около 250 долларов в месяц.

Многих пользователей сети поразило это уникальное помещение.

"Приятно видеть, что хоть кто-то умеет тратить деньги с пользой", — написал один из них.

Мужчина приобрел старую церковь за 135 тысяч долларов Фото: Reddit Мужчина приобрел старую церковь за 135 тысяч долларов Фото: Reddit

Напомним, ранее Фокус писал, что Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста будут вынуждены снести дом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений для проведения строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка.

Кроме того, в живописном местечке на берегу озера в Нью-Йорке (США) выставлен на продажу дом, который в свое время принадлежал легендарному исследователю затонувшего "Титаника" Полю-Анри Нарджоле. Цена поместья с четырьмя спальнями составляет 1,35 миллиона фунтов стерлингов. Однако особой ценностью этого объекта недвижимости являются жуткие детали, которые стали точным предсказанием трагической судьбы его владельца.