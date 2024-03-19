Рай на землі: чоловік перетворив занедбану церкву 1866 року в житловий будинок (фото)

Поки що чоловік мешкає сам, але невдовзі до нього переїде кохана й допоможе з оздобленням та декором.

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Користувач Reddit перетворив храм 19 століття на житловий будинок зі всіма вигодами. Хоча ззовні споруда й досі зберігає автентичний вигляд, всередині відбулись масштабні трансформації, пише видання The Sun.

Новий власник церкви, який називає себе абсолютно не релігійним, придбав цей об’єкт нерухомості за 135 тисяч доларів.

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Розкішний будинок за $302 тисячі лишається порожнім через незначну помилку (фото)

"Мій дім — переобладнана церква 1866 року. Попереду ще багато роботи, але все складається", — зазначив він у своєму дописі на Reddit.

Поки що чоловік мешкає сам, але невдовзі до нього переїде кохана й допоможе з оздобленням та декором. Втім, уже зараз інтер’єри вражають уяву: замість традиційних лав та органу облаштовано домашній тренажерний зал, у вітальні стоїть більярдний стіл, а у спальні збережені автентичні вітражі.

Хазяїн зізнався, що спочатку боявся жити в такому будинку, однак зараз насолоджується історією та унікальним плануванням.

У спальні збережені автентичні вітражі Фото: Reddit

"Коли я вперше зайшов сюди, то боявся, що буде моторошно й доведеться докласти багато зусиль для ремонту. Ні те, ні інше не відповідало дійсності. Чесно кажучи, відчуваю лише позитивні вібрації без жодних незрозумілих шумів чи чогось подібного", — сміється він.

У майбутньому чоловік планує ліквідувати два верхні поверхи й створити гігантський відкритий шпиль з люстрою над входом.

Інтер"єри будівлі вражають уяву Фото: Reddit Інтер"єри будівлі вражають уяву Фото: Reddit

Щодо комунальних витрат, то вони виявились не такими високими, як може здатися на перший погляд. За словами власника, у найхолодніші місяці рахунки сягають максимум 400 доларів, а в середньому — близько 250 доларів на місяць.

Багатьох користувачів мережі вразило це унікальне помешкання.

"Приємно бачити, що хоч хтось вміє витрачати гроші з користю", — написав один з них.

Чоловік придбав стару церкву за 135 тисяч доларів Фото: Reddit Чоловік придбав стару церкву за 135 тисяч доларів Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста будуть змушені знести хатинку вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечки стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова.

Крім того, у мальовничому містечку на березі озера в Нью-Йорку (США) виставлено на продаж будинок, який свого часу належав легендарному дослідникові затонулого "Титаніка" Полю-Анрі Нарджоле. Ціна маєтку із чотирма спальнями становить 1,35 мільйона фунтів стерлінгів. Однак особливою цінністю цього об’єкта нерухомості є моторошні деталі, які стали точним передбаченням трагічної долі його власника.