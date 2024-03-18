Сталась прикра помилка: будиночок вартістю 100 тисяч фунтів доведеться знести (фото)

Власники все ще сподіваються досягти мирного врегулювання конфлікту на користь усіх сторін й без необхідності судового розгляду.

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Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста, що у Великій Британії, будуть змушені знести хатинку вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечка стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова. Про це пише видання The Sun.

У серпні 2021 року сім’я Ноуксів придбала за 2,1 млн фунтів стерлінгів маєток із 5 спальнями та окремим котеджем, який планували добудувати та розширити для 80-річного батька Наталі, у якого лікарі діагностували хворобу Паркінсона.

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Розкішний будинок за $302 тисячі лишається порожнім через незначну помилку (фото)

"Ми знали про цей будинок вже багато-багато років, і нам дуже пощастило, що вдалось його купити", — каже 53-річна Наталі.

Коли реконструкція підходила до завершення, лісництво Forestry England несподівано повідомило подружжя, що частина землі, на якій велось будівництво, насправді належить британській короні.

"Ми не знали, що ця земля не наша. Це була випадкова помилка" — пояснила Ноукс.

Зараз британці змушені зупинити будівельні роботи через загрозу судового позову, однак вони дуже сподіваються досягти мирного врегулювання конфлікту шляхом обміну земельних ділянок з лісництвом.

Лісництво Forestry England несподівано повідомило подружжя, що частина землі, на якій велось будівництво, насправді належить британській короні Фото: Solent News & Photo Agency

"Таким чином ми опинилися в ситуації, коли невелика ділянка лісу, яку ми раніше вважали своєю, є недоступною для простих людей та громадськості. Ми не визнаємо себе винними в усьому цьому і хочемо спробувати розв’язати проблему мирним шляхом на користь усіх сторін й без необхідності судового розгляду", — додав 52-річний Вейн.

Суд поки що не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього прибудови. Однак, як правило, обмін земельними ділянками здійснюється лише за виняткових обставин, коли це відповідає інтересам всього суспільства.

Представник Forestry England підтвердив, що тривають дискусії стосовно будівництва на їхніх землях, але відмовився надати коментарі та розкрити подробиці попередніх домовленостей.

Суд поки що не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього прибудови Фото: Solent News & Photo Agency Суд поки що не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього прибудови Фото: Solent News & Photo Agency

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у мальовничому містечку на березі озера в Нью-Йорку (США) виставлено на продаж будинок, який свого часу належав легендарному дослідникові затонулого "Титаніка" Полю-Анрі Нарджоле. Ціна маєтку із чотирма спальнями становить 1,35 мільйона фунтів стерлінгів. Однак особливою цінністю цього об’єкта нерухомості є моторошні деталі, які стали точним передбаченням трагічної долі його власника.

Крім того, занедбане сицилійське містечко Муссомелі, що в Італії, переживає відродження завдяки креативній ідеї місцевих чиновників — продажу покинутих будинків за символічну ціну в 1 долар. Ініціатива, започаткована у 2017 році, несподівано вдихнула у населений пункт нове життя.