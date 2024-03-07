Спустошене місто, де будинки продавались за 1 долар, тепер не впізнати (фото)

Завдяки динамічному розвитку населений пункт почав залучати інвестиції від уряду та Європейського Союзу.

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Занедбане сицилійське містечко Муссомелі, що в Італії, переживає відродження завдяки креативній ідеї місцевих чиновників — продажу покинутих будинків за символічну ціну в 1 долар. Ініціатива, започаткована у 2017 році, несподівано вдихнула у населений пункт нове життя. Про це пише видання Business Insider.

Заступник мера Муссомелі Тоті Нігреллі каже, що до впровадження програми місто стикнулося із серйозними демографічними проблемами, адже після Другої світової війни місцеве населення скоротилося із 25 до близько 10 тисяч. Багато жителів емігрувало до США та інших європейських країн у пошуках роботи та кращого життя.

Будинок за 1 долар

Люди залишали по собі багато порожніх будинків, особливо в історичному центрі. За словами Нігреллі, їх вистачило б для проживання близько 40 тисяч осіб, але охочих не знаходилось.

Після Другої світової війни місцеве населення скоротилося із 25 до близько 10 тисяч. Фото: Pinterest

Натхненний позитивним досвідом інших регіонів Італії, заступник мера запустив вебсайт, орієнтований на іноземних інвесторів: американцям та європейцям пропонували унікальну можливість придбати домівки за символічну ціну в 1 долар.

Реакція на цю ініціативу виявилася приголомшливою. Протягом перших 5 років було продано майже 300 об’єктів нерухомості — близько 95% від загальної кількості доступних приміщень.

Небачений ажіотаж

"Тепер ми бачимо тут багато людей з різних куточків світу — англійці, французи та іспанці. Усі вони живуть у нашому місті", — хизується Тоті Нігреллі.

До речі, реалізований проєкт не лише допоміг суттєво збільшити населення Муссомелі, а й спричинив десятикратний сплеск туризму в регіоні. Звісно, на це й вплинула пандемія COVID-19, коли у мальовниче італійське містечко почали з’їжджатися люди, які працюють дистанційно. Їх привабила низька вартість проживання та розмірений темп життя. Щоб прийняти нову громаду, в Муссомелі навіть створили власний коворкінг-простір.

Протягом перших 5 років було продано майже 300 об"єктів нерухомості — близько 95% від загальної кількості доступних приміщень. Фото: Pinterest Протягом перших 5 років було продано майже 300 об"єктів нерухомості — близько 95% від загальної кількості доступних приміщень. Фото: Pinterest

Завдяки динамічному розвитку цей населений пункт почав залучати інвестиції (десятки мільйонів євро) від уряду та Європейського Союзу. Ці кошти направили на будівництво нових доріг та реконструкцію центральної площі в історичній частині міста.

"Тут всі щасливі. До нас приїхали хороші люди, повністю інтегровані в наше суспільство", — не без гордості додає Нігреллі.

Таким чином завдяки креативному підходу та відкритості до нових ідей, крихітна сицилійська громада несподівано перетворилась зі спустошеної на процвітаючу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що приморський курорт на сході Йоркширу (Велика Британія), який колись був магнітом для туристів, поступово перетворюється на "місто-привид" через стрімку ерозію скелі, на якій він розташований. За словами фахівців, будинки місцевих мешканців будь-якої миті можуть обвалитися в Північне море.

Крім того, ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку, однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів".