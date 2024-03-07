Опустошенный город, где дома продавались за 1 доллар, теперь не узнать (фото)
Благодаря динамичному развитию населенный пункт начал привлекать инвестиции от правительства и Европейского Союза.
Заброшенный сицилийский городок Муссомели, что в Италии, возрождается благодаря креативной идее местных чиновников — продаже заброшенных домов за символическую цену в 1 доллар. Инициатива, начатая в 2017 году, неожиданно вдохнула в населенный пункт новую жизнь. Об этом пишет издание Business Insider.
Заместитель мэра Муссомели Тоти Нигрелли говорит, что до внедрения программы город столкнулся с серьезными демографическими проблемами, ведь после Второй мировой войны местное население сократилось с 25 до около 10 тысяч. Многие жители эмигрировали в США и другие европейские страны в поисках работы и лучшей жизни.
Дом за 1 доллар
Люди оставляли после себя много пустых домов, особенно в историческом центре. По словам Нигрелли, их хватило бы для проживания около 40 тысяч человек, но желающих не находилось.
Вдохновленный положительным опытом других регионов Италии, заместитель мэра запустил вебсайт, ориентированный на иностранных инвесторов: американцам и европейцам предлагали уникальную возможность приобрести дома за символическую цену в 1 доллар.
Реакция на эту инициативу оказалась ошеломляющей. В течение первых 5 лет было продано почти 300 объектов недвижимости — около 95% от общего количества доступных помещений.
Невиданный ажиотаж
"Теперь мы видим здесь много людей из разных уголков мира — англичане, французы и испанцы. Все они живут в нашем городе", — хвастается Тоти Нигрелли.
Кстати, реализованный проект не только помог существенно увеличить население Муссомели, но и вызвал десятикратный всплеск туризма в регионе. Конечно, на это и повлияла пандемия COVID-19, когда в живописный итальянский городок начали съезжаться люди, которые работают дистанционно. Их привлекла низкая стоимость проживания и размеренный темп жизни. Чтобы принять новую общину, в Муссомели даже создали собственное коворкинг-пространство.
Благодаря динамичному развитию этот населенный пункт начал привлекать инвестиции (десятки миллионов евро) от правительства и Европейского Союза. Эти средства направили на строительство новых дорог и реконструкцию центральной площади в исторической части города.
"Здесь все счастливы. К нам приехали хорошие люди, полностью интегрированные в наше общество", — не без гордости добавляет Нигрелли.
Таким образом благодаря креативному подходу и открытости к новым идеям, крошечная сицилийская община неожиданно превратилась из опустошенной в процветающую.
Напомним, ранее Фокус писал, что приморский курорт на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в Северное море.
Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха, однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".