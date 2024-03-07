Опустошенный город, где дома продавались за 1 доллар, теперь не узнать (фото)

Благодаря динамичному развитию населенный пункт начал привлекать инвестиции от правительства и Европейского Союза.

Related video

Заброшенный сицилийский городок Муссомели, что в Италии, возрождается благодаря креативной идее местных чиновников — продаже заброшенных домов за символическую цену в 1 доллар. Инициатива, начатая в 2017 году, неожиданно вдохнула в населенный пункт новую жизнь. Об этом пишет издание Business Insider.

Заместитель мэра Муссомели Тоти Нигрелли говорит, что до внедрения программы город столкнулся с серьезными демографическими проблемами, ведь после Второй мировой войны местное население сократилось с 25 до около 10 тысяч. Многие жители эмигрировали в США и другие европейские страны в поисках работы и лучшей жизни.

Дом за 1 доллар

Люди оставляли после себя много пустых домов, особенно в историческом центре. По словам Нигрелли, их хватило бы для проживания около 40 тысяч человек, но желающих не находилось.

После Второй мировой войны местное население сократилось с 25 до около 10 тысяч. Фото: Pinterest

Вдохновленный положительным опытом других регионов Италии, заместитель мэра запустил вебсайт, ориентированный на иностранных инвесторов: американцам и европейцам предлагали уникальную возможность приобрести дома за символическую цену в 1 доллар.

Реакция на эту инициативу оказалась ошеломляющей. В течение первых 5 лет было продано почти 300 объектов недвижимости — около 95% от общего количества доступных помещений.

Невиданный ажиотаж

"Теперь мы видим здесь много людей из разных уголков мира — англичане, французы и испанцы. Все они живут в нашем городе", — хвастается Тоти Нигрелли.

Кстати, реализованный проект не только помог существенно увеличить население Муссомели, но и вызвал десятикратный всплеск туризма в регионе. Конечно, на это и повлияла пандемия COVID-19, когда в живописный итальянский городок начали съезжаться люди, которые работают дистанционно. Их привлекла низкая стоимость проживания и размеренный темп жизни. Чтобы принять новую общину, в Муссомели даже создали собственное коворкинг-пространство.

В течение первых 5 лет было продано почти 300 объектов недвижимости — около 95% от общего количества доступных помещений. Фото: Pinterest В течение первых 5 лет было продано почти 300 объектов недвижимости — около 95% от общего количества доступных помещений. Фото: Pinterest

Благодаря динамичному развитию этот населенный пункт начал привлекать инвестиции (десятки миллионов евро) от правительства и Европейского Союза. Эти средства направили на строительство новых дорог и реконструкцию центральной площади в исторической части города.

"Здесь все счастливы. К нам приехали хорошие люди, полностью интегрированные в наше общество", — не без гордости добавляет Нигрелли.

Таким образом благодаря креативному подходу и открытости к новым идеям, крошечная сицилийская община неожиданно превратилась из опустошенной в процветающую.

Напомним, ранее Фокус писал, что приморский курорт на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в Северное море.

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха, однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".