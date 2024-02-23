Все потеряно: дома жителей популярного в свое время курорта поглощает море (фото)

Средств на спасение поселка в местном бюджете не предусмотрено, поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время он будет объявлен опасной зоной для жизни людей.

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Приморский курорт на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в северное море. Об этом пишет издание Daily Record.

В свое время поселок Скипси Сэндс был излюбленным местом для отдыха, однако сейчас курорт опустел, превратившись в пустырь с рядом заброшенных зданий с досками на окнах.

Знаменитый местный парк на краю скалы тоже переживает не лучшие времена. В прошлом году журналисты описывали его как заброшенное место без туристов, где с 1980-х почти не проводилось ни модернизации, ни реконструкции.

В свое время поселок Скипси Сэндс был излюбленным местом отдыха для британцев. Фото: Reach PLC

"Это очень грустная картина. Кажется, будто время остановилось в прошлом веке", — делится впечатлениями репортер Меган Баннер.

Эксперты очень обеспокоены быстрыми темпами разрушения скалы в Скипси Сэндс, ведь часть береговой линии уже исчезла под водой. Если эрозию не остановить, когда-то цветущий курорт вскоре просто исчезнет с лица земли.

"Жители живут под постоянной угрозой, потому что часть домов и инфраструктуры может провалиться в море в любой момент. К сожалению, здесь уже ничего не спасти", — утверждает председатель городского совета.

Чиновники неоднократно пытались решить эту проблему, но их попытки оказались тщетными. Средства на спасение поселка в местном бюджете не предусмотрены, поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время он будет объявлен опасной зоной для жизни людей.

Эксперты очень обеспокоены быстрыми темпами разрушения скалы в Скипси Сэндс, ведь часть береговой линии уже исчезла под водой. Фото: Reach PLC Эксперты очень обеспокоены быстрыми темпами разрушения скалы в Скипси Сэндс, ведь часть береговой линии уже исчезла под водой. Фото: Reach PLC

Напомним, ранее Фокус писал, что Форест-сити в Джохор-Бару в Малайзии, в который вложили более 100 млрд долларов, пустует. Изначально проект задумывался как "райское место" для богатых людей, но сейчас поселение называют "городом-призраком".

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха. Однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".