"Наверное, хотели сжечь": владельцы дома нашли таинственные письма из прошлого века (фото)

Супруги надеются в ближайшем будущем вернуть артефакты.

Related video

Лора и Джейсон Ламонби-Паркер из Великобритании во время ремонта в своем доме нашли таинственные письма предыдущего владельца. Об их истории написало издание Liverpool Echo.

Супруги обнаружили несколько писем из прошлого века (датированные 1934, 1935, 1936 и 1937 годами) адресованные некой мисс Роди Тейлор, когда разбирали камин в одной из комнат.

Важно

Супружеская пара из США нашла старинные письма во время ремонта дома (видео)

Среди находок был конверт с королевской печатью, уведомление от страхового общества (National Amalgamated Approved Society) о необходимости пройти медосмотр, а также объявление о конкурсе мод, который тогда проводила газета News Of The World.

"Все эти письма были за камином. Я просто сказала: "Посмотрите на них". Наверное, их пытались сжечь или они случайно упали за заднюю стенку", — предполагает 33-летняя Лора.

Британцы попытались узнать у предыдущих владельцев, знают ли они, кто эта женщина и как она связана с домом, но те ответили, что не имеют никакой информации. Несмотря на это, супруги надеются в ближайшем будущем найти семью мисс Тейлор и вернуть им эти артефакты.

Среди находок был конверт с королевской печатью, уведомление о необходимости пройти медосмотр, а также объявление о конкурсе мод Фото: Laura Lamonby-Parker

К слову, дом, в котором живут Ламонби-Паркеры, был построен в конце 1920-х или в начале 30-х годов. Новые владельцы дома планируют вернуть традиционные элементы отделки, например, арки и оригинальные входные двери. Всеми этапами ремонта они делятся с подписчиками на своей странице в Instagram.

Ранее Фокус сообщал, что Эми Гоурилук заметила на старом семейном снимке таинственную фигуру. Женщина отправила своего сына Лео к врачу после того, как он рассказал о жутком человеке в спортивном костюме. Спустя годы она поняла, что ошибалась.

Кроме того, 21-летний Аарон Гибсон из шотландского города Далбитти нашел в своем саду бомбу времен Второй мировой войны. Увидев снаряд, мужчина сразу позвонил сотрудникам полиции, которые вызвали команду специалистов по обезвреживанию взрывчатки и саперов Королевского военно-морского флота.