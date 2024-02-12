Супружеская пара из США нашла старинные письма во время ремонта дома (видео)

Мэтт и Кэрри Тессмер провели собственное расследование, чтобы узнать, кем был автор посланий. Кроме писем, были обнаружены и другие старинные предметы.

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Супружеская пара из Миннеаполиса (США), переделывавшая свою ванную комнату, нашла два любовных письма, которым может быть почти сто лет. Об этом пишет UPI.

Мэтт и Кэрри Тессмер рассказали, что обнаружили множество старинных вещей в стене за унитазом, включая контейнеры для лекарств, розовой воды, бритвенных лезвий и некоторых туалетных принадлежностей местного производства от давно исчезнувших брендов. По словам супругов, самой интересной находкой стала пара любовных писем, которые, как оказалось, были написаны одним и тем же подростком двум разным девушкам.

Послания, подписанные "Джон Б." были адресованы Хейзел и Полин. В обоих письмах парень признавался в любви и преданности и просил каждую из них пойти с ним на танцы.

"Прочитав некоторые письма, мы поняли, что, скорее всего, это был подросток в возрасте от 13 до 18 лет. Они говорили о первом обеде, о том, что в этот день у них уроки", — рассказала Кэрри Тессмер.

Письма были адресованы адресованы девушкам Хейзел и Полин Фото: коллаж Фокус

По словам супругов, они еще не установили персону Джона Б., но уже наметили для себя "пару подозреваемых". Джон Павло, первоначальный владелец дома, жил в нем со своей семьей с 1920-х по 1950-е года, и у него был сын, которого тоже звали Джон.

"Джону Джозефу Павло было около 17 лет, когда он жил в этом доме со своей семьей", — говорит Кэрри Тессмер.

Вторым "подозреваемым" стад Джон Бук, который родился в 1930-х годах, но был уже взрослым, когда переехал в дом в 1960-х. По словам супругов, на чердаке они нашли несколько его старых школьных тетрадей, что говорит о том, что он хранил воспоминания о своих подростковых годах.

"Я бы хотела узнать историю, которая стоит за этим, а также почему письма не были доставлены и почему они оказались в стене нашей ванной", — добавила американка.

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