Блогер увидел на камеру "таинственную фигуру" в заброшенной больнице (видео)

Внутри здания городской исследователь увидел вещи, которые напугали его и съемочную команду. Однако зрители разделились на 2 лагеря. Одни были напуганы увиденным, а другие не верили, что здание покинули.

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Городской исследователь из Миннесоты обошел заброшенное здание, в котором нашел неприятности. В какой-то момент мужчина почувствовал, как что-то невидимое начало приближаться к нему. Момент был показан в видео опубликованном в TikTok.

Ролик городского исследователя под ником reichert.exploratory стал вирусным и быстро набрал более 5,2 млн просмотров.

"Должно быть, случилось что-то ужасное…", — подписал блогер видео.

В ролике показано пустой красочный коридор в конце которого видно только темноту.

"Мы нашли нечто ужасающее в этой заброшенной больнице", — слышно голос мужчины.

Затем он показал след коричневатой жидкости, разлитой по полу возле огромного зеленого мусорного ведра. Исследователь, которого благоразумно сопровождает друг, открывает его и видит там множество мух внутри. Затем пара идет дальше по гораздо более темному коридору, решив продолжить исследование заброшенной больницы.

Парни находят телевизор, который все еще включен. В другой комнате срабатывает сигнализация и они видят на камере видеонаблюдения "таинственную фигуру", которая ходит по коридорам больницы. После это в видео появляется один из исследователей, утверждающий, что что-то невидимое коснулось его.

"Я не знаю, что это было, черт возьми!" — сказал он.

Многие пользователи TikTok были напуганы увиденным.

"Я попал в заброшенную больницу, они напугали меня до смерти, я не мог спать три дня. Про больницу, в которую я попал, ходит много историй. Одна медсестра сказала, что больницы — это одни из самых страшных мест с привидениями. Особенно детская больница", — написал один из них.

Однако некоторые зрители отнеслись к видео более рационально.

"По-моему, не похоже на заброшенную больницу… Кто платит за газ, электричество и кабель", — спрашивает один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что бывший военный заявил, что провел 92 дня на корабле пришельцев, но прошло 18 минут. Алекс Коллиер утверждает, что встреча произошла когда он играл в прятки на кукурузном поле и уснул. По его словам, он очнулся на борту внеземного корабля.

Также стало известно, что жители британского "города-призрака" боятся выходить на улицу. Они рассказали, что в городе есть места, в которые они не рискнули бы пойти и за миллион фунтов стерлингов.