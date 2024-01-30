Бывший военный заявил, что провел 92 дня на корабле пришельцев, но прошло 18 минут (фото)

Алекс Коллиер утверждает, что встреча произошла когда он играл в прятки на кукурузном поле и уснул. По его словам, он очнулся на борту внеземного корабля.

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Бывший военнослужащий армии США утверждает, что провел три месяца на корабле пришельцев, но на Земле прошло всего 18 минут. Необычную историю вспоминает издание Daily Star.

Алекс Коллиер служил в армии пилотом вертолета и утверждает, что в 1980-х годах он разговаривал с двумя инопланетянами. По его словам, контакт был настолько грандиозным, что его забрали на их космический корабль, где заставили надеть специальный пояс, чтобы инопланетяне, известные как пришельцы из Андромеды по имени Виссеус и Мороанай, могли разговаривать с ним в течение трех месяцев.

Бывший пилот вертолета американской армии утверждает, что встреча произошла, когда он играл в прятки на кукурузном поле и заснул. Проснувшись, он обнаружил себя на борту корабля.

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О пережитом "путешествии" Алекс рассказал во время своего выступления в Японии в 2007.

О пережитом "путешествии" Алекс рассказал во время своего выступления в Японии в 2007 Фото: YouTube

"В 1989 году мне посчастливилось провести три месяца — 92 дня, если быть точным, — живя с пришельцами из Андромеды на одном из их материнских кораблей. В земном времени с того момента, как я улетел, и до того, как они вернули меня обратно, я меня не было всего 18 минут. Путешествия во времени — великая вещь. За эти три месяца у меня была возможность узнать об их обществе и понаблюдать за ними, а еще я был немного похож на рыбу в аквариуме, потому что многие из них могли наблюдать за мной и подслушивать мои мысли. В то время они учили своих детей ремеслу, рассказывая им о нашем мире", — говорил бывший военный.

Эксперт не стал раскрывать, чему именно они учили своих детей о людях, но рассказал о безумной науке, связанной с космическими кораблями пришельцев. Он заявил, что на первый взгляд корабли кажутся размером около 800 миль, но из-за проблем с пересечением разных измерений он не уверен, что это на самом деле так.

Эксперт не стал рассказывать все подробности своего пребывания на космическом корабле Фото: Amazon

"Внутри же действуют другие физические законы… Как только вы пересекаете этот порог, вы оказываетесь в другом измерении, и ваша физическая сущность должна претерпеть изменения. Они дали мне пояс, который я должен был носить. Он удерживал мои атомы, молекулы и клетки вместе. Он буквально образовывал кокон вокруг меня. Однако я мог касаться их, а они могли касаться меня. Физически вы чувствуете себя легче, выше и у вас больше энергии. Один их день эквивалентен 31 дню в нашем мире… Они думали, что я нездоров, потому что мне постоянно приходилось дремать", — рассказывал американец.

Издание отмечает, что Коллиер по-прежнему выступает по всему миру, хотя в последние годы, похоже, превратился в своего рода эксперта по криптовалютам… которые он вплетает в свои рассказы об инопланетянах.

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