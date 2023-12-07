Стрелки тикают: Часы Судного дня предупреждают, что мир ждет катастрофа в 2024 году

Прибор был создан в 1947 году после создания первых ядерных бомб в США специалистами, которые помогали в реализации известного Манхэттенского проекта.

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Часы Судного дня предупреждают людей, что человечество может оказаться на грани катастрофы в 2024 году, ведь их стрелки все ближе к полуночи. Об этом пишет The Mirror.

Прибор символически измеряет, насколько мы близки к тому моменту, когда Земля станет непригодной для жизни. Он ежегодно обновляется некоммерческой организацией Bulletin of Atomic Scientists в Чикаго (США).

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"Когда часы показывают полночь, это означает, что произошел какой-то ядерный обмен или катастрофическое изменение климата, которое может уничтожить человечество. Мы никогда не хотим до этого дойти и не желаем знать, как это случится", — заявила Рейчел Бронсон, исполнительный директор Bulletin.

Часы были созданы в 1947 году специалистами, которые помогали в реализации печально известного Манхэттенского проекта после создания первых ядерных бомб в США. В последний раз они обновлялись 24 января 2023 года, и стрелки находились всего в 90 секундах от полуночи — ближе, чем когда-либо. Это произошло благодаря ряду тревожных международных событий, таких как вторжение России в Украину, угрозы изменения климата и применения оружия массового поражения.

Организация также отметила биологические угрозы в качестве фактора, способствующего такой резкой корректировке часов.

"Такие разрушительные события, как пандемия COVID-19, больше не могут считаться редкими, случающимися раз в столетие", — говорится на сайте Bulletin.

В последний раз часы обновлялись 24 января 2023 года, и стрелки находились всего в 90 секундах от полуночи Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

Издание отмечает, что часы были созданы в 1947 году и их стрелки были установлены на отметке семь минут до полуночи. Но по мере обострения напряженности между Востоком и Западом во время холодной войны, когда США и СССР начали испытания ядерных ракет, стрелки часов приблизились на две минуты к Судному дню.

По мере развития соперничества двух мировых сверхдержав во второй половине XX века стрелки часов ходили туда-сюда, останавливаясь в разные моменты то ближе, то дальше от армагеддона. Наиболее далеко от конца времен часы находились в 1991 году, когда холодная война официально завершилась подписанием Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В то время стрелки часов показывали 17 минут до полуночи.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".