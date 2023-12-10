Жизнь на Марсе: знаток НЛО обнаружил на снимке NASA загорающего пришельца (фото)

Скотт Уоринг заметил маленькую, размытую фигуру с розовым телом на каменистой поверхности красной планеты. Мужчина уверен, что смог разглядеть даже следы ног, ведущие к месту отдыха пришельца.

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Эксперт по НЛО и инопланетянам Скотт Уоринг утверждает, что на снимке NASA изображена маленькая, нечеткая фигура, возможно, принимающая солнечные ванны на Марсе. Об этом пишет Daily Express.

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На снимке изображена маленькая, размытая фигура с розовым телом на каменистой поверхности Марса. NASA впервые опубликовало его в апреле 2021 года, но только в 2022 году самопровозглашенный эксперт по НЛО Скотт Уоринг заметил предполагаемого пришельца.

"Все здесь знают, что я люблю просматривать фотографии NASA. Так вот, я наткнулся на нечто уникальное… на то, что является 100-процентным доказательством существования разумной жизни. Там лежит кто-то похожий на человека и наблюдает за марсоходом NASA с безопасного расстояния. Он лежит, у него розоватая верхняя часть груди, шеи и лица, рыжеватые волосы, одет в темный костюм, но через одно плечо у него перекинут серый предмет… похоже на какой-то рюкзак. Позади него есть даже следы ног, ведущие к месту, которое он выбрал, чтобы прилечь", — рассказал о загадочной фигуре Уоринг.

Уоринг опубликовал это изображение в своем блоге UFO Sightings Daily, где тщательно проанализировал его для своих подписчиков.

Уоринг опубликовал это изображение в своем блоге Фото: UFO Sightings Daily

Из своих наблюдений самопровозглашенный эксперт сделал вывод, что существо на снимке лежало, наблюдая за зондом. За ним даже видны следы, ведущие к тому месту, где оно решило прилечь, утверждает он.

Знаток подчеркивает, что Марс — суровое место, и до сих пор, несмотря на продолжающиеся исследования, там не было обнаружено никаких признаков древних крошечных форм жизни.

Самопровозглашенный эксперт сделал вывод, что существо на снимке лежало, наблюдая за зондом Фото: UFO Sightings Daily

Издание отмечает, что кто-то может сказать, что эта предполагаемая фигура пришельца — всего лишь скальное образование, немного похожее на инопланетянина. На самом деле это так называемая парейдолия. Это когда люди видят знакомые вещи в непонятных образах. Все дело в том, что мозг человека замечает закономерности, которые он распознает в размытых изображениях и предметах, особенно если мы видим лица там, где их нет.

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