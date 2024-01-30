Блогер побачив на камеру "таємничу фігуру" в покинутій лікарні (відео)

Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.

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Міський дослідник із Міннесоти обійшов занедбану будівлю, в якій знайшов неприємності. У якийсь момент чоловік відчув, як щось невидиме почало наближатися до нього. Момент був показаний у відео опублікованому в TikTok.

Ролик міського дослідника під ніком reichert.exploratory став вірусним і швидко набрав понад 5,2 млн переглядів.

"Мабуть, сталося щось жахливе…", — підписав блогер відео.

У ролику показано порожній барвистий коридор наприкінці якого видно тільки темряву.

"Ми знайшли щось жахливе в цій занедбаній лікарні", — чути голос чоловіка.

Потім він показав слід коричневої рідини, розлитої по підлозі біля величезного зеленого сміттєвого відра. Дослідник, якого розсудливо супроводжує друг, відкриває його і бачить там безліч мух усередині. Потім пара йде далі набагато темнішим коридором, вирішивши продовжити дослідження покинутої лікарні.

Хлопці знаходять телевізор, який все ще увімкнений. В іншій кімнаті спрацьовує сигналізація і вони бачать на камері відеоспостереження "таємничу фігуру", яка ходить коридорами лікарні. Після цього у відео з'являється один із дослідників, який стверджує, що щось невидиме торкнулося його.

"Я не знаю, що це було, чорт забирай!" — сказав він.

Багато користувачів TikTok були налякані побаченим.

"Я потрапив у покинуту лікарню, вони налякали мене до смерті, я не міг спати три дні. Про лікарню, в яку я потрапив, ходить багато історій. Одна медсестра сказала, що лікарні — це одні з найстрашніших місць із привидами. Особливо дитяча лікарня", — написав один із них.

Однак деякі глядачі поставилися до відео більш раціонально.

"По-моєму, не схоже на занедбану лікарню… Хто платить за газ, електрику і кабель", — запитує один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній військовий заявив, що провів 92 дні на кораблі прибульців, але минуло 18 хвилин. Алекс Коллієр стверджує, що зустріч сталася, коли він грав у хованки на кукурудзяному полі і заснув. За його словами, він прокинувся на борту позаземного корабля.

Також стало відомо, що жителі британського "міста-привида" бояться виходити на вулицю. Вони розповіли, що в місті є місця, в які вони не ризикнули б піти і за мільйон фунтів стерлінгів.