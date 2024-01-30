Колишній військовий заявив, що провів 92 дні на кораблі прибульців, але минуло 18 хвилин (фото)

Алекс Коллієр стверджує, що зустріч сталася, коли він грав у хованки на кукурудзяному полі й заснув. За його словами, він прокинувся на борту позаземного корабля.

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Колишній військовослужбовець армії США стверджує, що провів три місяці на кораблі прибульців, але на Землі минуло лише 18 хвилин. Незвичайну історію згадує видання Daily Star.

Алекс Коллієр служив в армії пілотом гелікоптера і стверджує, що в 1980-х роках він розмовляв із двома інопланетянами. За його словами, контакт був настільки грандіозним, що його забрали на їхній космічний корабель, де змусили вдягнути спеціальний пояс, щоб інопланетяни, відомі як прибульці з Андромеди на ім'я Віссеус і Мороанай, могли розмовляти з ним протягом трьох місяців.

Колишній пілот вертольота американської армії стверджує, що зустріч сталася, коли він грав у хованки на кукурудзяному полі й заснув. Прокинувшись, він виявив себе на борту корабля.

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Про пережиту "подорож" Алекс розповів під час свого виступу в Японії у 2007.

Про пережиту "подорож" Алекс розповів під час свого виступу в Японії 2007 року. Фото: YouTube

"У 1989 році мені пощастило провести три місяці — 92 дні, якщо бути точним, — живучи з прибульцями з Андромеди на одному з їхніх материнських кораблів. У земному часі з того моменту, як я полетів, і до того, як вони повернули мене назад, мене не було всього 18 хвилин. Подорожі в часі — велика річ. За ці три місяці у мене була можливість дізнатися про їхнє суспільство і поспостерігати за ними, а ще я був трохи схожий на рибу в акваріумі, тому що багато хто з них міг спостерігати за мною і підслуховувати мої думки. У той час вони навчали своїх дітей ремеслу, розповідаючи їм про наш світ", — говорив колишній військовий.

Експерт не став розкривати, чого саме вони вчили своїх дітей про людей, але розповів про божевільну науку, пов'язану з космічними кораблями прибульців. На перший погляд, кораблі здаються розміром близько 800 миль, але через проблеми з перетином різних вимірів він не впевнений, що це насправді так.

Експерт не став розповідати всі подробиці свого перебування на космічному кораблі Фото: Amazon

"Усередині ж діють інші фізичні закони... Щойно ви перетинаєте цей поріг, ви опиняєтесь в іншому вимірі, і ваша фізична сутність має зазнати змін. Вони дали мені пояс, який я мав носити. Він утримував мої атоми, молекули і клітини разом. Він буквально утворював кокон навколо мене. Однак я міг торкатися їх, а вони могли торкатися мене. Фізично ви почуваєтеся легше, вище і у вас більше енергії. Один їхній день еквівалентний 31 дню в нашому світі... Вони думали, що я нездоровий, тому що мені постійно доводилося дрімати", — розповідав американець.

Видання зазначає, що Коллієр, як і раніше, виступає по всьому світу, хоча останніми роками, схоже, перетворився на своєрідного експерта з криптовалют... які він вплітає у свої розповіді про інопланетян.

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