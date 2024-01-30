"Це пекельний острів": жителі британського "міста-привида" бояться виходити на вулицю (фото)

Місцеві жителі розповіли, що в місті є місця, в які вони не ризикнули б піти й за мільйон фунтів стерлінгів.

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Ширнесс на острові Шеппі в графстві Кент було названо одним із найнебезпечніших міст Англії. З чуток, деякі сім'ї занадто налякані, щоб відправляти своїх дітей до школи. Про це пише Daily Star.

У "місті-примарі" на одному з островів Великої Британії є "заборонені" зони, куди, за словами мешканців, вони не ризикнули б вирушити і за мільйон фунтів стерлінгів.

Ширнесс на острові Шеппі в графстві Кент увійшов до топ-20 найнебезпечніших міст Англії.

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У портовому місті сім'ї бояться відправляти своїх дітей до школи. Місцеві жителі розповіли MailOnline, що в Ширнессі відбуваються такі злочини, як крадіжки, вживання наркотиків. Також утворюються сміттєві звалища. За їхніми словами, воно схоже на місто, яке забув час.

Населення міста становить 21 139 осіб Фото: Shutterstock

Населення міста становить 21 139 осіб, а рівень злочинності порівняно з сусідами просто приголомшливий. На 1000 осіб припадає 181 злочин, тоді як у решті частини графства Кент цей показник становить 88.

"Це пекельний острів. Тут є місця, за відвідування яких я б не хотіла отримати й мільйон фунтів. Це жахливо. За останні кілька років стало набагато гірше. Тут багато насильства й антисоціальної поведінки. Молодь влаштовує заворушення. Вони контролюють деякі райони, і люди не хочуть до них наближатися. Центральна вулиця перетворилася на місто-привид і нагадує місто, яке забув час", — розповіла 67-річна Маргарет Джексон із Ширнесса.

Видання зазначає, що торік місто отримало державну виплату в розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів, але, оскільки магазини та підприємства, як і раніше, забиті дошками, здається, що ситуація поки не змінилася.

На 1000 осіб припадає 181 злочин Фото: Shutterstock

Інспекторка Ванесса Фостер з оперативної групи з боротьби зі злочинністю в районі Суейл розповіла про те, як вони намагаються реагувати на звернення місцевих жителів. За її словами, унаслідок їхньої роботи 2023 року в районі Шернесс було скоєно на 229 злочинів менше, і хоча ця статистика "дає надію", вона підкреслила, що вони не збираються заспокоюватися.

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