Без входной двери: необычный дом озадачил покупателей своей планировкой (фото)

Дом с двумя спальнями и террасой вызвал недоумение из-за своего необычного дизайна. Попасть внутрь жилья можно через задний двор.

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Дом без входной двери в Честерфилде (Англия) был выставлен на продажу всего за 150 000 фунтов стерлингов, заставив потенциальных покупателей ломать голову. Об этом пишет What The Jam.

Дом с двумя спальнями и террасой вызвал недоумение из-за своего необычного дизайна.

На фотографиях, опубликованных Luxury Property News, видно, что у дома нет традиционного парадного входа. Однако в объявлении уточняется, что попасть внутрь жилья можно через задний двор. Вход ведет прямо на кухню.

На первом этаже находится совмещенная гостиная и столовая Фото: Jam Press

На первом этаже находится ванная комната и совмещенная гостиная/столовая. Наверху расположены две спальни и туалет.

Задний двор Фото: Jam Press

Причудливый экстерьер позабавил пользователей соцсетей. Многие из них начали шутить по поводу фасада без дверей.

"Это, наверное, кошмар — объяснять водителям доставки, как добраться до входа", "Мне нравится этот дом — нет необходимости в почтовом ящике", "Может быть, хозяева решили, что это снизит вероятность ограбления", "Почтальон просто стучит в переднее окно, когда доставляет письма?", — писали они.

В настоящее время недвижимость выставлена на продажу компанией Blundells, Честерфилд.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что на "самой одинокой дороге" в США находится заброшенный город, в котором живут 2 человека. Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.