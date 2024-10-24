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МирФан

Без входной двери: необычный дом озадачил покупателей своей планировкой (фото)

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Фото: Jam Press | Попасть внутрь жилья можно через задний двор

Дом с двумя спальнями и террасой вызвал недоумение из-за своего необычного дизайна. Попасть внутрь жилья можно через задний двор.

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Дом без входной двери в Честерфилде (Англия) был выставлен на продажу всего за 150 000 фунтов стерлингов, заставив потенциальных покупателей ломать голову. Об этом пишет What The Jam.

Дом с двумя спальнями и террасой вызвал недоумение из-за своего необычного дизайна.

На фотографиях, опубликованных Luxury Property News, видно, что у дома нет традиционного парадного входа. Однако в объявлении уточняется, что попасть внутрь жилья можно через задний двор. Вход ведет прямо на кухню.

Дом без входной двери, дом, жилье, недвижимость, купить дом, продажа недвижимости, дом без двери, необычный дом, планировка дома Fullscreen
На первом этаже находится совмещенная гостиная и столовая
Фото: Jam Press

На первом этаже находится ванная комната и совмещенная гостиная/столовая. Наверху расположены две спальни и туалет.

Дом без входной двери, дом, жилье, недвижимость, купить дом, продажа недвижимости, дом без двери, необычный дом, планировка дома Fullscreen
Задний двор
Фото: Jam Press

Причудливый экстерьер позабавил пользователей соцсетей. Многие из них начали шутить по поводу фасада без дверей.

"Это, наверное, кошмар — объяснять водителям доставки, как добраться до входа", "Мне нравится этот дом — нет необходимости в почтовом ящике", "Может быть, хозяева решили, что это снизит вероятность ограбления", "Почтальон просто стучит в переднее окно, когда доставляет письма?", — писали они.

В настоящее время недвижимость выставлена на продажу компанией Blundells, Честерфилд.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что на "самой одинокой дороге" в США находится заброшенный город, в котором живут 2 человека. Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.