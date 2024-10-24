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Без вхідних дверей: незвичайний будинок спантеличив покупців своїм плануванням (фото)

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Фото: Jam Press | Потрапити всередину житла можна через задній двір

Будинок із двома спальнями та терасою викликав подив через свій незвичайний дизайн. Потрапити всередину житла можна через задній двір.

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Будинок без вхідних дверей у Честерфілді (Англія) було виставлено на продаж лише за 150 000 фунтів стерлінгів, змусивши потенційних покупців гадати в чому його секрет. Про це пише What The Jam.

Будинок із двома спальнями й терасою викликав подив через свій незвичайний дизайн.

На фотографіях, опублікованих Luxury Property News, видно, що у будинку немає традиційного парадного входу. Однак в оголошенні уточнюється, що потрапити всередину житла можна через задній двір. Вхід веде прямо на кухню.

Будинок без вхідних дверей, будинок, житло, нерухомість, купити будинок, продаж нерухомості, будинок без дверей, незвичайний будинок, планування будинку Fullscreen
На першому поверсі знаходиться поєднана вітальня та їдальня.
Фото: Jam Press

На першому поверсі розташована ванна кімната і поєднана вітальня/їдальня. Нагорі розташовані дві спальні та туалет.

Будинок без вхідних дверей, будинок, житло, нерухомість, купити будинок, продаж нерухомості, будинок без дверей, незвичайний будинок, планування будинку Fullscreen
Задній двір
Фото: Jam Press

Химерний екстер'єр потішив користувачів соцмереж. Багато хто з них почав жартувати з приводу фасаду без дверей.

"Це, напевно, кошмар — пояснювати водіям доставки, як дістатися до входу", "Мені подобається цей будинок — нема потреби в поштовій скриньці", "Можливо, господарі вирішили, що це знизить ймовірність пограбування", "Листоноша просто стукає в переднє вікно, коли доставляє листи?", — писали вони.

Наразі нерухомість виставлено на продаж компанією Blundells, Честерфілд.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.