Без вхідних дверей: незвичайний будинок спантеличив покупців своїм плануванням (фото)

Будинок із двома спальнями та терасою викликав подив через свій незвичайний дизайн. Потрапити всередину житла можна через задній двір.

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Будинок без вхідних дверей у Честерфілді (Англія) було виставлено на продаж лише за 150 000 фунтів стерлінгів, змусивши потенційних покупців гадати в чому його секрет. Про це пише What The Jam.

Будинок із двома спальнями й терасою викликав подив через свій незвичайний дизайн.

На фотографіях, опублікованих Luxury Property News, видно, що у будинку немає традиційного парадного входу. Однак в оголошенні уточнюється, що потрапити всередину житла можна через задній двір. Вхід веде прямо на кухню.

На першому поверсі знаходиться поєднана вітальня та їдальня. Фото: Jam Press

На першому поверсі розташована ванна кімната і поєднана вітальня/їдальня. Нагорі розташовані дві спальні та туалет.

Задній двір Фото: Jam Press

Химерний екстер'єр потішив користувачів соцмереж. Багато хто з них почав жартувати з приводу фасаду без дверей.

"Це, напевно, кошмар — пояснювати водіям доставки, як дістатися до входу", "Мені подобається цей будинок — нема потреби в поштовій скриньці", "Можливо, господарі вирішили, що це знизить ймовірність пограбування", "Листоноша просто стукає в переднє вікно, коли доставляє листи?", — писали вони.

Наразі нерухомість виставлено на продаж компанією Blundells, Честерфілд.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.