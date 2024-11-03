"Збирала з 14 років": жінка сплатила 300 тисяч доларів за будинок, який влада планує знести (фото)

Адвокати у Бірмінгемі у Великій Британії допустили купівлю нерухомості у районі, в якому знесуть сотні будинків. Власниця нерухомості збирала гроші 16 років і тепер може втратити майно, вартістю 300 тис. дол.

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Жителька Британії з підліткового віку відкладала по 50-200 фунтів стерлінгів, щоб у дорослому віці купити будинок, та оселитись там з чоловіком та дітьми. Коли назбиралась потрібна сума, вона купила квартиру в триповерховому будинку і випила шампанського на честь місця, де буде щасливою наступні роки. За кілька годин після угоди жінка дізналась, що нерухомість перебуває у "червоній зоні" і підлягає знесенню. Про деталі скандалу з будинком та виправдання адвокатів розповіли на порталі Birmingham Mail.

Журналісти розповіли історію докторки філософії Фабіоли Крід (Dr Fabiola Creed) з району Ледівуд (Ladywood) у Бірмінгемі. Через кілька годин після того, як вона разом з родиною відсвяткувала весілля та новосілля, "на килимок перед дверима" впав лист місцевого депутата. Представник міської влади Шабані Махмуд поцікавився думкою нової жительки району щодо реконструкції та знесення сотень будинків навколо старожитності, які планують оновити. Після цього Фабіола почала з'ясовувати деталі і зрозуміла, що втратить будинок, на який збирала гроші з підліткового віку. Вона вражена подіями і розповіла журналістам, що ситуація видається їй кошмаром: вона відчуває страх і неможливість планування майбутнього.

"Я почала заощаджувати, коли мені було всього 14 років, працюючи неповний робочий день. Я почала відкладати 50 фунтів стерлінгів на місяць, потім, коли я подорослішала і почала заробляти, це стало 100 фунтів стерлінгів, потім 200 фунтів стерлінгів. Тож насправді 16 років я відкладала на свій перший будинок. Володіння будинком означало для мене все, тому що я ніколи не мала безпечного дому, коли росла", — сказала британка журналістам.

Британка пояснила, що в будинку на Лайтхорн-авеню є три спальні, помешкання потребує ремонту, зате поруч є сад і центр Бірмінгема. Вона сплатила 230 тис. фунтів стерлінгів (близько 300 тис. дол.) і сподівалась, що "знайшла будинок мрії, де буде виховувати дітей". На фото, зроблених журналістами, можна побачити триповерховий будинок та Фабіолу, яка сумно сидить посеред кімнати з цегляною стіною.

Скандал з будинком - вигляд споруди, яку будуть зносити у Бірмінгемі Фото: birminghammail.co.uk Скандал з будинком - Фабіола Крід, власниця квартири у Бірмінгемі Фото: birminghammail.co.uk

Видання повідомило, що влада Бірмінгема кілька років поспіль планує реконструкцію місцевості навколо маєтку Ледівуда. Орієнтовна вартість реконструкції — 2,2 млрд фунтів стерлінгів, про неї згадували в пресі і навіть є план, на якому позначено райони під знесення. При цьому адвокатська контора, за посередництва якої укладалась угода про купівлю, пояснила, як продала сумнівний будинок. Представник контори сказав, що насправді рішення про реконструкцію все ще обговорюється і влада офіційно його не прийняла. Тому скандалу з будинком немає і все начебто законно, впевнені адвокати.

Скандал з будинком - план реконструкції та червона зона Фото: Скриншот

Під публікацією про скандал з будинком в Бірмінгемі з'явилось майже 200 коментарів. Певна частина коментаторів закликає Фабіолу подати в суд на адвокатів, які не повідомили жінці усі обставини або приховали їх. Інші оцінили, що "це ганьба" і британці обов'язково слід притягнути до відповідальності юристів, які допустили угоду. Також була думка, що жінка має шанс отримати велику компенсацію за будинок, який планують знести за рішенням влади.

Зазначимо, у березні Фокус писав про інший скандал з будинком, з яким були пов'язані адвокати. Видання The Sun розповіло про інцидент, який стався в Австралії. Як з'ясувалось, адвокат через недогляд та випадковість спалив маєток, вартістю 1,5 млн дол.

Нагадуємо, видання Daily Mail повідомило про сім'ю британців, які заплатили за таунхаус 750 тис. фунтів стерлінгів, але не змогли у ньому жити.