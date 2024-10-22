Отомстила за флирт к мужу: владелица паба в Британии напала на свою клиентку

После ссоры из-за флирта, захмелевшая клиентка не смогла вызвать такси и осталась ночевать в злосчастном пабе. Ночью ревнивая владелица решила ей отомстить за подмигивания к мужу.

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Ревнивая хозяйка паба обвинила клиентку в том, что она подмигнула ее мужу. А потом напала на нее, когда позже нашла ее за барной стойкой, где та уснула. Историю этого криминала пишут журналисты издания Mirror.

Прокурор Дуглас Скотт во время суда сказал, что ссора возникла в пабе около 21:00 13 декабря прошлого года, когда госпожа Серена Скобл обвинила своего мужа Джейсона и госпожу Бейкер в том, что они подмигивали друг другу. Она продолжала кричать на госпожу Бейкер перед тем, как та вышла из паба.

На суде стало ясно, что госпожа Бейкер была в состоянии алкогольного опьянения и хотела взять такси, но не смогла найти свободную машину. Она вернулась в паб, где Джейсон Скобл предложил ей одеяло и подушку, чтобы она легла за бар.

Через несколько часов, примерно в 23:00, спящую госпожу Бейкер разбудила разъяренная жена Серена Скобл, которая начала бить ее ногами в спину и кричать: "Я это знала, ты проклятая лгунья" и называла ее "шлюхой". Затем сам господин Скобл подошел к бару, схватил стакан и вылил его на госпожу Бейкер.

Затем во время схватки, владелица паба швырнула в женщину двумя стаканами, при этом попав в ногу потерпевшей и вызвала "серьезное ранение". Ее доставили в больницу Уильяма Харви в Эшфорде. Позже хозяйка паба была арестована и отказалась комментировать любые подробности истории во время следствия для СМИ.

Медиа указывает, что сама пострадавшая заявила, что это нападение серьезно повлияло на ее психическое здоровье, увеличив ее тревогу и невозможность нормально заснуть. Она заявила, что теперь этот случай заставляет ее чувствовать себя одинокой, она не встречается с родственниками или друзьями. Она боится, что "что-то случится снова".

Сейчас суд признал вину Серены Скобл за нанесение телесных повреждений, но ограничил наказание обвиняемой в виде условного срока. Сейчас устанавливается возможность причастности мужа обвиняемой к этому эпизоду

Напомним, Фокус сообщал, что в Британии паб придумал "устройство" для тех, кто много выпил и не держится на ногах. В сети "изобретение" паба вызвало двоякие впечатления. Некоторые пользователи считают его действенным и полезным, другие назвали негигиеничным и таким, что будет отпугивать клиентов.

Также мы рассказывали о том, как мужчина попробовал "самое крепкое пиво в мире". Уникальный напиток заставил блогера моментально вспотеть и начать хватать ртом воздух. Пивоварня призывает пробовать продукт "с уважением" из-за сверхвысокого содержания алкоголя.