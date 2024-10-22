Помстилася за флірт до чоловіка: власниця пабу в Британії напала на свою клієнтку

Після сварки через флірт, захмеліла клієнтка не змогла викликати таксі та залишилися ночувати в злощасному пабі. Вночі ревнива власниця вирішила їй помститися за залицяння до чоловіка.

Related video

Ревнива хазяйка пабу звинуватила клієнтку в тому, що вона підморгнула її чоловікові. А потім напала на неї, коли пізніше знайшла її за барною стійкою, після того, як та заснула. Історію цього криміналу пишуть журналісти видання Mirror.

Прокурор Дуглас Скотт під час суду сказав, що сварка виникла в пабі близько 21:00 13 грудня минулого року, коли пані Скобл звинуватила свого чоловіка Джейсона та пані Бейкер у тому, що вони підморгували одне одному. Вона продовжувала кричати на пані Бейкер перед тим, як та вийшла з пабу.

На суді стало відомо, що пані Бейкер була в стані алкогольного сп'яніння і хотіла взяти таксі, але не змогла знайти вільну машину. Вона повернулася до пабу, де Джейсон Скобл запропонував їй ковдру та подушку, щоб вона лягла за бар.

Через кілька годин, приблизно об 23:00, сплячу пані Бейкер розбудила розлючена дружина Серена Скобл, яка почала бити її ногами в спину та кричати: "Я це знала, ти клята брехуха" і називала її "шльондрою". Потім сам пан Скобл підійшов до бару, схопив склянку та вилив його на пані Бейкер.

Потім, під час, сутички власниця пабу жбурнула в жінку двома склянками, влучивши у ногу потерпілої та завдала "серйозне поранення". Її доставили до лікарні Вільяма Гарві в Ешфорді. Пізніше господиня пабу була заарештована та відмовилася коментувати будь-які подробиці історії під час слідства для ЗМІ.

Медіа зазначає, що сама постраждала заявила, що цей напад серйозно вплинув на її психічне здоров’я, посиливши її тривогу та неможливість нормально заснути. Вона заявила, що через цей випадок почувається самотньою, не зустрічається з родичами чи друзями, бо вважає, що "щось трапиться знову".

Наразі суд визнав вину Серени Скобл у завданні тілесних ушкоджень, але обмежив покарання обвинуваченій у вигляді умовного терміну. Зараз встановлюється межа причетності вини чоловіка обвинуваченої до цього епізоду

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Британії паб вигадав "пристрій" для тих, хто багато випив та не тримається на ногах. В мережі "винахід" пабу викликав подвійні враження. Деякі користувачі вважають його дієвим і корисним, інші назвали негігієнічним і таким, що відлякуватиме клієнтів.

Також ми розповідали про те, як чоловік спробував "найміцніше пиво у світі". Унікальний напій змусив блогера вмить спітніти та почати хапати ротом повітря. Пивоварня закликає куштувати продукт "з повагою" через надвисокий вміст алкоголю.