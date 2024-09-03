У Британії паб вигадав "пристрій" для тих, хто багато випив та не тримається на ногах (фото)

В мережі "винахід" пабу викликав двоякі враження. Деякі користувачі вважають його дієвим і корисним, інші назвали негігієнічним і таким, що відлякуватиме клієнтів.

Related video

У Великій Британії в графстві Стаффордшир у місцевому пабі вигадали, як втримати на ногах в туалеті клієнтів, які забагато випили і не можуть поцілити в пісуар. Для таких клієнтів на стелю причепили подушку. Про це пише Daily Star.

Так, санвузол у закладі оснастили подушкою від стільця, яку прикріпили на рівні голови над пісуаром. Нетверезі клієнти, які вирішили сходити до туалету, впираються в неї головою, таким чином фіксуючи себе від падінь і холітань, і роблять свої справи.

Для тих, хто не може втриматися на ногах після кількох пінт, є також ручка, за яку можна триматися.

Паб у Британії вигадав пристрій для тримання на ногах

В мережі "винахід" пабу викликав двоякі враження. Деякі користувачі вважають його дієвим і корисним, інші назвали негігієнічним і таким, що відлякуватиме клієнтів.

"О боже мій. Це смішно, огидно і в той же час геніально", — прокоментував один з користувачів мережі.

"Тригонометричне сечовипускання", — назвав такий похід до туалету інший.

Нагадаємо, що чоловік спробував "найміцніше пиво у світі". Унікальний напій змусив блогера вмить спітніти та почати хапати ротом повітря. Пивоварня закликає куштувати продукт "з повагою" через надвисокий вміст алкоголю.