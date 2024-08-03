"Мій язик тепер онімів": чоловік спробував "найміцніше пиво у світі" (відео)

Унікальний напій змусив блогера вмить спітніти та почати хапати ротом повітря. Пивоварня закликає куштувати продукт "з повагою" через надвисокий вміст алкоголю.

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Автор блогу 1minutebeerreviews Ден робить швидкі відгуки про унікальні сорти пива з усього світу. Однак одне змогло особливо здивувати чоловіка. Деталями поділились у виданні Daily Star.

Ден спробував вже понад 1900 холодних напоїв — від гострих до безалкогольних. Однак "найміцнішому у світі пиву" вдалося вразити навіть досвідченого дегустатора.

"Однохвилинний огляд пива номер 1988. Це рік мого народження", — представив пінту чоловік.

В його руках була пляшка шотландського Beithir Fire з единбурзької пивоварні 88. Це пиво може похизуватись "колосальним" вмістом алкоголю — 75%.

На пляшці навіть є попереджувальна наклейка, яка рекомендує споживачам пити не більш як 35 мілілітрів за раз. На сайті також наголошується, що пиво має "надзвичайно високий вміст алкоголю", тож до нього "слід ставитися з повагою та відповідально".

Ден налив собі у невеличкий келих розміром з чарку унікального пива та випив усе одним ковтком. У перші з секунди з його виразу обличчя стало зрозуміло, що попередження клеять на напій не просто так. Блогер закашлявся та миттєво спітнів.

"Такий смак, наче горить, мій язик тепер онімів", — розповів він, витираючи лоб кухонним рушником і хапаючи ротом повітря.

Коментаторів насмішила реакція дегустатора, але самостійно спробувати унікальне пиво не надихнула. За даними пивоварні 88, приготування Beithir Fire займає цілих два місяці. Після бродіння напій тричі фільтрують, щоб позбутись будь-яких домішок.

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