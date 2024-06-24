"Зламали код": у Патагонії відшукали екзотичні дріжджі, які створять новий смак пива

Пивовари 500 років працювали з двома наборами генів пивних дріжджів, зауважили вчені. Якщо їх доповнити генами грибів з екзотичних місць, з'явиться досі невідомий смак напою.

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Науковці вирішили з'єднати стародавні штами пивних дріжджів і досі невідомий генетичний матеріал, який відшукали у лісах Патагонії в Чилі. З'ясувалось, що напої, виготовлені на основі нових гібридів, створили нові смаки для пива та хліба. Про особливості винаходу розповіли на порталі Daile Star.

Журналісти звернули увагу на відкриття, опубліковане виданням PLOS Genetics. На порталі з'явилась стаття групи науковців, які досліджували генетичні гібриди у пивоварінні. Протягом 500 років для виготовлення популярного напою використовували два штами дріжджів — Saccharomyces cerevisiae (звичайний) та Saccharomyces eubayanus (холодолюбний дикий). Їх обрали пивовари багато років тому, оскільки вони надавали певного смаку та аромату і бродили за низьких температур. Поціновувачі не могли отримати нового пива, бо "не вистачало смаку через обмеженість генетичного розмаїття". Тому вчені звернули увагу на дикі одноклітинні гриби S. eubayanus, які виявили в Патагонії, а також у Китаї. Знахідка означає, що можуть з'явитись досі невідомі смаки пива, ідеться у науковій статті.

"Експерти вважають, що вони зламали код для пива наступного рівня, вирощуючи дикі дріжджі з одного з найбільш недоторканих місць на Землі", — впевнені дослідники.

У лабораторії виростили нові гібриди грибів, які "дали найкращі результати, максимізуючи ферментацію". Новий напій мав "унікальний профіль аромату та збільшений вміст алкоголю. Науковці описали дію нових сортів дріжджів як "машини для пережовування цукру".

Один з авторів дослідження, Франциско Кубільос, заявив, що нові сорти грибів допоможуть пивоварам випускати нові види світлого пива. Він впевнений, що ліси Патагонії стануть джерелами "генетичного різноманіття" і це "урізноманітнить поточний репертуар пива, доступного в усьому світі".

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про результати наукових досліджень у пивоварінні. Вчені з'ясували, що є залежність між висотою "шапки" піни та відчуттями під час пиття. Чим вища піна, тим ароматніший напій — запах додається до смаку, який відчувають смакові рецептори на язику. Японські дослідники у спеціально налаштованій лабораторії виміряли, що більш пінистий напій виділяє більше пивних ароматів.

Нагадуємо, у Фінляндії випустили новий сорт пива, присвятивши його політичній події, пов'язаній з війною РФ. Тим часом експертка пояснила, як правильно пити цей напій, щоб не псувати задоволення.