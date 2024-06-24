"Взломали код": в Патагонии отыскали экзотические дрожжи, которые создадут новый вкус пива

Пивовары 500 лет работали с двумя наборами генов пивных дрожжей, отметили ученые. Если их дополнить генами грибов из экзотических мест, появится до сих пор неизвестный вкус напитка.

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Ученые решили соединить древние штаммы пивных дрожжей и до сих пор неизвестный генетический материал, который отыскали в лесах Патагонии в Чили. Выяснилось, что напитки, изготовленные на основе новых гибридов, создали новые вкусы для пива и хлеба. Об особенностях изобретения рассказали на портале Daile Star.

Журналисты обратили внимание на открытие, опубликованное изданием PLOS Genetics. На портале появилась статья группы ученых, которые исследовали генетические гибриды в пивоварении. В течение 500 лет для изготовления популярного напитка использовали два штамма дрожжей — Saccharomyces cerevisiae (обычный) и Saccharomyces eubayanus (холодолюбивый дикий). Их выбрали пивовары много лет назад, поскольку они придавали определенный вкус и аромат и бродили при низких температурах. Ценители не могли получить нового пива, потому что "не хватало вкуса из-за ограниченности генетического разнообразия". Поэтому ученые обратили внимание на дикие одноклеточные грибы S. eubayanus, которые обнаружили в Патагонии, а также в Китае. Находка означает, что могут появиться до сих пор неизвестные вкусы пива, говорится в научной статье.

"Эксперты считают, что они взломали код для пива следующего уровня, выращивая дикие дрожжи из одного из самых нетронутых мест на Земле", — уверены исследователи.

В лаборатории вырастили новые гибриды грибов, которые "дали лучшие результаты, максимизируя ферментацию". Новый напиток имел "уникальный профиль аромата и увеличенное содержание алкоголя. Ученые описали действие новых сортов дрожжей как "машины для пережевывания сахара".

Один из авторов исследования, Франциско Кубилос, заявил, что новые сорта грибов помогут пивоварам выпускать новые виды светлого пива. Он уверен, что леса Патагонии станут источниками "генетического разнообразия" и это "разнообразит текущий репертуар пива, доступного во всем мире".

Отметим, ранее Фокус рассказывал о результатах научных исследований в пивоварении. Ученые выяснили, что есть зависимость между высотой "шапки" пены и ощущениями во время питья. Чем выше пена, тем ароматнее напиток — запах добавляется ко вкусу, который чувствуют вкусовые рецепторы на языке. Японские исследователи в специально настроенной лаборатории измерили, что более пенистый напиток выделяет больше пивных ароматов.

Напоминаем, в Финляндии выпустили новый сорт пива, посвятив его политическому событию, связанному с войной РФ. Между тем эксперт объяснила, как правильно пить этот напиток, чтобы не портить удовольствие.