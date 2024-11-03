"Смотрела в одну точку": свинья ворвалась в гараж и опустошила запасы пива (фото)

Когда хозяева зашли в помещение, то заметили вокруг большой беспорядок — десятки разбросанных банок, лужи алкоголя на полу и пустые пивные коробки.

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33-летняя Морган Маллинс из города Гилл (Колорадо, США) рассказала, что ее свинья породы Джулиана, которую зовут Клубника, ворвалась в гараж и опустошила запасы пива, которые хозяева не выпили 4 июля во время празднования Дня независимости США. Об этом пишет издание Newsweek.

Морган и ее муж обожают необычную питомицу и называют ее "любовью всей жизни". Клубника вот уже семь лет живет у них на ферме, дружит с уткой и гуляет где попало.

Недавно животное залезло в гараж, где нашло запасы хозяйского пива, которые хранились с празднования Дня независимости. Она пооткрывала бутылки и выпила почти все, до чего смогла добраться.

Когда Маллинсы нашли и остановили Клубнику, та уже опьянела: постоянно "смотрела в одну точку", а во время ходьбы спотыкалась и шаталась.

"Наша Клубника залезла в ящик с пивом в гараже. Она очень напилась!" — отметили хозяева в описании к видео, которое позже выложили в социальных сетях, собрав более 2 миллионов просмотров.

Свинья выпила все пиво Фото: коллаж Фокус

Если внимательно прослушать запись, то можно услышать, как за кадром крякает утка — та самая "подруга" свиньи. Вокруг большой беспорядок — десятки разбросанных банок, лужи алкоголя на полу и пустые пивные коробки.

Пользователи TikTok начали смеяться и шутить в комментариях.

"Эта прогулка была очень трогательной";

"Она точно набралась";

"Представляю ее похмелье".

Напомним, ранее Фокус писал, что семилетняя свиноматка по кличке Пигкассо, которая живет в приюте для животных в Южной Африке, "продала" свои картины за 1,2 млн долларов.

Кроме того, в США власти штата Нью-Йорк усыпили белку по кличке Пинат, которую ранее Департамент охраны окружающей среды (DEC) изъял у владельца.