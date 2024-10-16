Картины свиньи Пигкассо продали за более 1,2 млн долларов (фото)

Свинью хотели убить, но ее спасла владелица приюта для животных Джоанн Лефсон, которая позже и продала картины, нарисованные Пигкассо.

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Семилетняя свиноматка по кличке Пигкассо, которая живет в приюте для животных в Южной Африке, "продала" свои картины за более 1,2 млн долларов. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Животное было спасено от бойни владелицей приюта для животных Джоанн Лефсон.

Пигкассо и Джоанн Фото: Caters news

Однажды свинья взяла в своем стойле старую кисточку и нарисовала ряд портретов и абстрактных шедевров.

Пигкассо с кисточкой Фото: Caters news

"У нее страсть к рисованию. Мне нравится смотреть, как свинья весом более 450 кг может так изящно водить кистью по холсту. Благодаря ей все эти существа могут процветать, а мой приют в безопасности. Могла ли я знать, когда спасала ее, что в конце концов она спасет меня?", — рассказала женщина.

Пигкассо рисует Фото: Caters news

Джоанн выставила эти полотна на продажу и смогла их реализовать на сумму более 1,2 млн долларов. За одну из картин Джоанн получила 24,5 тыс. долларов, что является самой большой суммой, заработанной животным-художником.

Прибыль женщина тратит на содержание приюта.

Пигкассо занимается живописью с 2016 года и успела за это время написать. сотни картин.

Рисунок Пигкассо Фото: Caters news

Напомним, на вершине 140-метровой пирамиды Хеопса заметили собаку, которая лаяла на птиц.