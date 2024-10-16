Застыл и лаял: на вершине 140-метровой пирамиды Хеопса заметили собаку (видео)

Собака добралась на вершину древней пирамиды, которую египтяне возвели 4 500 лет назад. Животное лаяло на птиц и пыталось вернуться на землю.

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Парапланерист летел над пирамидами Гизы в Египте и заметил на вершине одной из них белого пса. Пес находился на предпоследнем ярусе сооружения, лаял на птиц. Наблюдателю было не ясно, как животное добралось так высоко и способно ли оно спуститься на землю. О своем приключении путешественник с ником Alexlang14 рассказал в сториз в соцсети Instagram.

Пользователь Alexlang14 опубликовал видео спуска 14 октября 2024 года. На видео видна панорама самого высокого египетского исторического сооружения — пирамиды Хеопса, высотой 140 м и возрастом около 4 500 лет. В какой-то момент в кадр попадает собака, которая каким-то образом добралась на верхушку. По словам парапланериста, пес лаял на птиц. Также можно заметить, что ступеньки, по которым животному пришлось подниматься, выше его: во время съемки оно опустило голову и, вероятно, готовилось спускаться.

Пирамида Хеопса (пирамида Хуфу, Великая пирамида) — сооружение, возведенное древними египтянами в 8 км от Нила на плато Гиза возле Каира. Это единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней, и его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вокруг — древний некрополь, который состоит, ориентировочно, из около 20 объектов. Среди них — храм Сфинкса. Размеры пирамиды Хеопса: сторона основания — 230,4 м, угол наклона — 51 градус, на построение потратили 2,5 млн глыб, размерами около 1 куб. м. До 1880 года здание считалось самым высоким в мире, но оно потеряло первенство после надстройки к Кельнскому собору, написали исследователи.

Отметим, летом Фокус рассказал о попытке пробраться в египетскую пирамиду Бент, расположенную рядом с Каиром. Путешественник Сэм Мейфейр записал на видео, как сначала добирается до входа в погребальную капсулу. Вглубь идет коридоры с лестницей, шириной 1,5 м. По этому узкому спуску нужно пройти 85 м. По мнению автора видео, у некоторых людей подобное приключение может вызвать приступ клаустрофобии.

Напоминаем, 16 октября в СМИ рассказали о возвращении в США двух панд, которых прислал Китай после переговоров лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Тем временем пользователь соцсетей Найл Харбисон поделился опытом общения с бродячим псом "Сникерсом", который оригинально "благодарит" за еду.