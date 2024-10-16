Прибыли "сокровища": Китай после сделки вернул США двух панд (видео)

Пекин вернул панд в США в рамках так называемой "пандовой дипломатии". Впервые панды появились в американских зоопарках в 1972 году, а в 2023-м их, по требованию Китая, увезли на родину.

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В США прибыли две гигантские панды, которые поселятся в Национальном зоопарке в Вашингтоне. Возвращение состоялось в рамках соглашения, которое подписали президент Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин. О деталях прилета панд рассказало агентство Reuters.

Журналисты напомнили, что в зоопарке почти год не было панд, которые для американцев были самым популярным аттракционом. Во вторник 15 октября животные прибыли в аэропорт "Даллас" в США в самолете почтовой компании FedEx. Их перевозили в специальных клетках с отверстиями для дыхания, пояснило агентство. После приземления они оказались в большом автомобиле, который направился в Смитсоновский национальный зоологический парк (Национальный зоопарк, Smithsonian National Zoological Park). Зоопарк — в 1 900 км от аэропорта, рядом с Вашингтоном в штате Колумбия.

Панды не сразу окажутся в вольере, поскольку сначала им нужно пройти 30-дневный карантин, говорится в статье. Временно их поселили в специальном домике, где они могут свободно питаться и развлекаться. Животных зовут Бао Ли и Цин Бао. На странице в соцсети X (Twitter) зоопарка объяснили, что имя Цин (Qing) Бао в переводе с китайского означает "зеленый" и "сокровище". Также есть фото панд, которые живут в домике.

Панды в США — как выглядит домик в зоопарке Вашингтона Фото: X (Twitter) Панды в США — как выглядит Цин Бао Фото: X (Twitter)

Национальный зоопарк США также опубликовал видео, на котором видно приземление самолета, путешествие в грузовике почтовой службы, первые часы животных в новом доме. В заметке назвали приезд панд "прибытием двух "сокровищ".

Соглашение о примирении — детали

В ноябре 2023 года США и Китай подписали соглашение, в котором говорилось о потеплении отношений между двумя государствами. Соглашение заключили во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоялся в Сан-Франциско. Reuters объяснило, что животные впервые появились в американских зоопарках в 1972 году: их прислали после визита тогдашнего президента-республиканца Ричарда Никсона. После определенного обострения между двумя странами, которое произошло из-за угроз КНР в сторону Тайваня, панд забрали, но после общения двух политических лидеров — вернули. Год назад Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится поддержать "дружбу между двумя народами" и "продолжить наше сотрудничество с США по сохранению панд". В СМИ напомнили, что в течение нескольких лет зоопарки постепенно теряли животных: последнюю пару с детенышем вывезли в начале ноября именно из Вашингтона.

Напоминаем, в сентябре издание Newsweek сообщило об угрозах Пекина в сторону Филиппин и Японии. Кроме того, Китай наложил собственные санкции на США из-за поставок оружия Тайваню.