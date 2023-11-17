"Свидетельствует о потеплении": Си Цзиньпин возобновил "эру пандовой дипломатии" с США, — СМИ (видео)

Американцы могут вновь увидеть молодых панд, которых всего неделю назад отвезли в Китай. СМИ указывают, что это свидетельствует о потеплении в отношениях двух стран.

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В США должны вернуть из Китая семейство панд, которых оттуда вывезли в начале ноября. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин во время итоговой речи после международного саммита в Сан-Франциско в США. Подобные действия свидетельствуют о реальном потеплении между двумя странами, написали в издании The New York Times.

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Издание процитировало фрагмент выступления Си Цзиньпина, произнесенного вечером 16 ноября 2023 года. Политик заявил, что направляет в США "своих лучших дипломатов" и это должно засвидетельствовать "дружбу между двумя народами".

"Мы готовы продолжать наше сотрудничество с Соединенными Штатами по сохранению панд и делать все возможное, чтобы удовлетворить желание жителей Калифорнии, чтобы углубить дружеские связи между нашими двумя народами", — заявил он.

Панды могут вернуться в два зоопарка США — в Вашингтоне и Сан-Диего, напомнили СМИ. Надеются, что речь идет о семействе — двух взрослых Мэй Сян и Тянь Тянь и детеныше Сяо Ци Цзи, — которых вывезли в Китай 8 ноября 2023 года из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне. Тогда медиа говорили о "завершении эры пандовой дипломатии", которая длилась около 50 лет. Ведь другие животные, которые были в двух зоопарках США, вернулись в Китай еще раньше, пишет СМИ. Например, зоопарк Сан-Диего их потерял в 2019 году, Мемфис — в апреле 2023 года. Остались единственные — в зоопарке Атланты.

"Учитывая рост напряженности между Соединенными Штатами и Китаем в последние годы, многие американцы задавались вопросом, не побудила ли геополитика китайских чиновников просить вернуть панд", — говорится в статье NYT. Однако ссылаются на ученых, которые говорили, что животных забрали из-за их почтенного возраста.

NYT напомнили, что панды впервые появились в США в 1972 году во времена президента Ричарда Никсона. Животные на самом деле не продаются в зоопарки Америки, а сдаются в аренду — стоимость аренды от 500 тыс. долл. до 1 млн долл. в год. И владельцы — китайские национальные заповедники — имеют право в любой момент вернуть их на родину.

Репортаж Межиа о пандах в американском зоопарке

Китай и США — детали встречи в Сан-Франциско

Лидеры США и Китая — Джо Байден и Си Цзиньпин — встретились во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоялся в Сан-Франциско 15-16 ноября 2023 года. Кроме них, участниками встречи были еще 18 стран. Ожидалось, что руководители двух мощных государств обсудят дальнейшее развитие отношений.

После общения оба политика сделали заявления для прессы. Джо Байден в своей речи подтвердил, что пришли к согласию по некоторым вопросам в мировой политике, однако все же назвал своего визави "диктатором". Си Цзиньпин между тем отметил, что якобы в ближайшее время Китай не планирует атаковать Тайвань.

Напоминаем, США планируют ввести дополнительные санкции, чтобы ограничить нефтяные доходы РФ, которые идут на войну в Украине. Между тем эксперты подсчитали, что Кремль за время войны заработал полтриллиона евро, торгуя нефтью и газом в обход ограничений, наложенных мировым сообществом.