Китай хитро обходит санкции и продолжает закупать оборудование США для производства чипов

Соединенным Штатам пока не удалось закрыть ключевую лазейку в своих усилиях по блокированию доступа Китая к передовым технологиям.

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Китай получает американское оборудование для производства передовых процессоров, несмотря на новые правила, используя юридическую лазейку для закупок. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доклад американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности.

В большом докладе отмечается, что китайские компании скупают оборудование для производства микросхем для производства передовых полупроводников в обход санкций, если заявляют, что оно используется на старой производственной линии. Из-за ограниченных возможностей американцам трудно проверить конечного пользователя и убедиться, что технологии не используются для производства более совершенных чипов.

Согласно документу, в период с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудования для производства полупроводников на сумму $3,2 миллиарда, что на 96,1% больше, чем $1,7 миллиарда, зарегистрированных за тот же период в 2022 году. Импорт полупроводникового оборудования в Китай из всех стран за первые восемь месяцев 2023 года составил $13,8 миллиардов.

В отчете нет конкретных рекомендаций по устранению пробелов в правилах США, но содержится призыв к Конгрессу запросить ежегодную оценку эффективности экспортного контроля в производстве чипов, которая должна быть проанализирована в течение 6 месяцев Главным контрольным управлением.

Соединенным Штатам удалось закрыть ключевую лазейку в своих усилиях по блокированию доступа Китая к передовым инструментам для производства микросхем, убедив союзников Японию и Нидерланды, обладающие столь же развитой промышленностью по производству оборудования для производства микросхем, объявить о своих собственных ограничениях на экспорт столь желанной технологии. Но Китай накопил запасы оборудования, воспользовавшись задержкой между правилами США, принятыми в октябре 2022 года, и аналогичными действиями Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 года соответственно, говорится в отчете.

Ранее Фокус рассказывал, что китайская YMTC обвинила Micron из США в краже технологий. Micron стремится сохранить бизнес в Китае, несмотря на суровые санкции США, запрещающие экспорт технологий в Китай.