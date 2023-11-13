Война чипов набирает обороты: китайская YMTC обвинила Micron из США в краже технологий

Micron стремится сохранить бизнес в Китае, несмотря на суровые санкции США, запрещающие экспорт технологий в Китай.

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Китайский производитель микросхем Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) обвинила американского конкурента Micron Technology в нарушении восьми патентов. Об этом сообщает Reuters.

YMTC подала иск против Micron и подразделения Micron Consumer Products Group в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Согласно заявлению, Micron использовала запатентованные технологии YMTC, чтобы противостоять конкуренции, а также получить и отстоять долю рынка. В иске говорится, что Micron не платит справедливую долю за использование запатентованных изобретений.

"Хотя мы не можем обсуждать особенности текущего судебного разбирательства, я могу подтвердить, что YMTC недавно подала иск в Окружной суд США Северного округа Калифорнии против Micron Technology, Inc за нарушение патентов нашей компании, связанных с разработкой, производством и технологии 3D NAND, — говорится в заявлении YMTC для Reuters. — Мы уверены, что этот вопрос будет решен быстро".

Американская Micron производит чипы памяти DRAM, чипы флэш-памяти NAND и конкурирует с южнокорейскими компаниями Samsung Electronics и SK Hynix, а также с японской Kioxia, подразделением Toshiba. Как отмечает Reuters, YMTC — гораздо меньший конкурент, которому в прошлом году США запретили покупать некоторые американские компоненты.

Агентство Reuters рассматривает ситуацию как очередной виток технологической войны между США и Китаем. В США в последние годы усилили ограничения на экспорт технологий производства чипов в Китай по соображениям безопасности. В свою очередь Китай заявил, что продукты Micron не прошли проверку сетевой безопасности и запретили их покупку операторам ключевой инфраструктуры.

Reuters напоминает, что в 2018 году компания Micron была втянута в спор с участием китайского производителя микросхем Fujian Jinhua, поддерживаемого государством, который был обвинен в краже коммерческой тайны (но отрицал это). Позже в том же году ее основная продукция была подвергнута временному запрету на продажу в Китае.

Китай когда-то был крупнейшим рынком Micron, обеспечив половину ее дохода в 20 миллиардов долларов в 2017 финансовом году. Эта доля сократилась до 16% в 2022 году, когда компания закрыла операции DRAM в Шанхае. При этом, как отмечает агентство, американская Micron заявила, что сохраняет бизнес с Китаем. В июне компания заявила, что в ближайшие годы инвестирует $590 миллионов в свой завод по упаковке чиплетов в городе Сиань и впервые представила свою продукцию на торговой выставке в Шанхае в этом месяце.

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