"Санкции нам на пользу": в Китае лишь обрадовались ограничениям США на процессоры для ИИ

Отсутствие поставок графических процессоров из-за рубежа лишь заставит китайских разработчиков выпускать больше собственных, уверяет инвестор Хлоя Ван.

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С 1 декабря США запрещают экспортировать в Китай высокотехнологичную продукцию Nvidia, Intel и AMD, которую можно использовать для военных разработок. Подробности о новых технологических санкциях сообщает информационное агентство Reuters.

Что с 1 декабря запретят США поставлять в Китай

Прежде всего, запрет коснется "урезанных" графических процессоров Nvidia моделей H800 или A800. До этого момента для поставок была запрещена высокопроизводительная модель Nvidia H100, которую используют ведущие компании по разработке искусственного интеллекта во всем мире, информирует американский телеканал CNBC. Свежие санкции запретят поставки и "слабых" процессоров, а так же призваны закрыть лазейки для логистики из других стран в Китай.

Nvidia в заявлении SEC отметила, что ограничения распространяются на чипы компании A100, A800, H100, H800, L40, L40S и RTX 4090. В Nvidia также заявили, что это затронуло целые системы, продаваемые с этими чипами, включая системы DGX и HGX.

Ограничения могут также коснутся процессоров, продаваемых Intel и AMD. Другие правила, вероятно, будут препятствовать продаже и экспорту в Китай оборудования для производства полупроводников от таких компаний, как Applied Materials, Lam и KLA.

Важно

Санкции США не сработали: у Китая появилось оборудование для производства 7-нм чипов

Акции компаний-производителей процессоров снизились после решения правительства США о новых технологических санкциях. Ценные бумаги Nvidia подешевели примерно на 5%, Акции AMD упали более чем на 1%; Intel примерно на 1,4%, сообщает телеканал.

По данным South China Morning Poist, обновленные санкционные правила налагают лицензионные требования на экспорт передовых чипов в более чем 40 дополнительных стран, которые могут перенаправить технологию в Китай. В попытке ограничить доступ Китая к инструментам для изготовления микросхем, необходимым для производства интегральных схем для следующего поколения систем вооружения, лицензионные требования для оборудования также применяются к Китаю и Макао, а также 21 стране, находящейся под американским эмбарго на поставки оружия.

Nvidia H100 является самым лучшим ускорителем для разработки ИИ Фото: NVIDIA

Какие последствия ждут Китай

Как заявила в интервью телекомпании CNBC вице-президент китайского инвестиционного фонда Yang Cheng Fund Хлоя Ван, китайские компании только выиграют от запрета со стороны США поставлять современные процессоры и технологии для развития систем искусственного интеллекта и подстегнет более 1500 местных разработчиков интегральных схем к развитию и инновациям в этой области.

"Пока что у нас наблюдается нехватка компаний в секторе процессоров для искусственного интеллекта, но уже в этой сфере работает около 20 стартапов, — сказала Хлоя Ван. — Так же у нас работает более 1500 компаний по производству микросхем, а значит это даст ощутимый импульс к развитию инновация в этой сфере".

Инвестор заявила, что ее компания уже активно инвестирует в секторах обучения искусственному интеллекту и автономных транспортных средств. Одна фирма по производству ИИ-процессоров, в которую инвестировала Yang Cheng Fund, проведет первичное публичное размещение акций в этом году и уже оценивается более чем в $3 миллиарда долларов.

Процессоры Nvidia A100 с 1 декабря так же будут под запретом для поставок в Китай Фото: Getty

Подобное мнение разделяет и профессор международных отношений Пан Чжунъин в Сычуаньском университете. Он сказал порталу South China Morning Poist, что обновленные ограничения на экспорт современных процессоров показали, что обе стороны полны решимости удвоить свое соперничество. Китай хочет увеличить свою вычислительную мощность на 50% к 2025 году. Такой план выдвинули несколько китайских министерств.

Это рассматривается как ключевой способ развития искусственного интеллекта, которому необходимы передовые полупроводники для обработки огромных объемов данных. Со своей стороны официальные лица США говорят, что санкции призваны лишь ограничить применение ИИ в военной сфере и развитие процессоров для новых китайских система вооружений, а не для гражданского сектора.

Ранее Фокус сообщал, что Россия получит от Китая аналог процессоров Intel, которыми Пекин раньше не хотел делиться. Свой отказ китайская сторона мотивировала "соображениями национальной безопасности", но после санкций США передумала и теперь даст доступ россиянам к этим процессорам.