"Санкції нам на користь": у Китаї лише зраділи обмеженням США на процесори для ШІ

Відсутність постачання графічних процесорів з-за кордону лише змусить китайських розробників випускати більше власних, запевняє інвесторка Хлоя Ван.

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З 1 грудня США забороняють експортувати до Китаю високотехнологічну продукцію Nvidia, Intel та AMD, яку можна використовувати для військових розробок. Подробиці про нові технологічні санкції повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Що з 1 грудня заборонять США постачати до Китаю

Насамперед заборона торкнеться "урізаних" графічних процесорів Nvidia моделей H800 або A800. До цього моменту для постачання було заборонено високопродуктивну модель Nvidia H100, яку використовують провідні компанії з розробки штучного інтелекту в усьому світі, інформує американський телеканал CNBC. Свіжі санкції заборонять постачання і "слабких" процесорів, а також покликані закрити лазівки для логістики з інших країн до Китаю.

Nvidia в заяві SEC зазначила, що обмеження поширюються на чіпи компанії A100, A800, H100, H800, L40, L40S і RTX 4090. У Nvidia також заявили, що це торкнулося цілих систем, що продаються з цими чіпами, включаючи системи DGX і HG.

Обмеження можуть також торкнутися процесорів, що продаються Intel та AMD. Інші правила, ймовірно, будуть перешкоджати продажу та експорту до Китаю обладнання для виробництва напівпровідників від таких компаній, як Applied Materials, Lam та KLA.

Важливо

Санкції США не спрацювали: у Китаю з'явилося обладнання для виробництва 7-нм чипів

Акції компаній-виробників процесорів знизилися після рішення уряду США про нові технологічні санкції. Цінні папери Nvidia подешевшали приблизно на 5%, акції AMD впали більш ніж на 1%; Intel приблизно на 1,4%, повідомляє телеканал.

За даними South China Morning Poist, оновлені санкційні правила накладають ліцензійні вимоги на експорт передових чіпів до більш ніж 40 додаткових країн, які можуть перенаправити технологію до Китаю. У спробі обмежити доступ Китаю до інструментів для виготовлення мікросхем, необхідних для виробництва інтегральних схем для наступного покоління систем озброєння, ліцензійні вимоги для обладнання також застосовуються до Китаю та Макао, а також до 21 країни, що знаходиться під американським ембарго на постачання зброї.

Nvidia H100 є найкращим прискорювачем для розробки ШІ Фото: NVIDIA

Які наслідки чекають на Китай

Як заявила в інтерв'ю телекомпанії CNBC віцепрезидентка китайського інвестиційного фонду Yang Cheng Fund Хлоя Ван, китайські компанії тільки виграють від заборони з боку США постачати сучасні процесори та технології для розвитку систем штучного інтелекту і підштовхне понад 1500 місцевих розробників інтегральних схем до розвитку цій галузі.

"Поки що у нас спостерігається нестача компаній у секторі процесорів для штучного інтелекту, але вже в цій сфері працює близько 20 стартапів, — сказала Хлоя Ван. — Також у нас працює понад 1500 компаній з виробництва мікросхем, а значить це дасть відчутний імпульс до розвитку інновація у цій сфері".

Інвесторка заявила, що її компанія вже активно інвестує у секторах навчання штучному інтелекту та автономних транспортних засобів. Одна фірма з виробництва ШІ-процесорів, в яку інвестувала Yang Cheng Fund, проведе первинне публічне розміщення акцій цього року і вже оцінюється більш ніж у $3 мільярди доларів.

Процесори Nvidia A100 з 1 грудня також будуть під забороною для постачання в Китай Фото: Getty

Подібну думку поділяє і професор міжнародних відносин Пан Чжуньїн у Сичуаньському університеті. Він сказав порталу South China Morning Poist, що оновлені обмеження на експорт сучасних процесорів показали, що обидві сторони сповнені рішучості подвоїти своє суперництво. Китай хоче збільшити свою обчислювальну потужність на 50% до 2025 року. Такий план висунули кілька китайських міністерств.

Це як ключовий спосіб розвитку штучного інтелекту, якому необхідні передові напівпровідники для обробки величезних обсягів даних. Зі свого боку офіційні особи США кажуть, що санкції покликані лише обмежити застосування ШІ у військовій сфері та розвиток процесорів для нових китайських систем озброєнь, а не для цивільного сектору.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія отримає від Китаю аналог процесорів Intel, якими Пекін раніше не хотів ділитися. Свою відмову китайська сторона мотивувала "міркуваннями національної безпеки", але після санкцій США передумала і тепер дасть доступ росіянам до цих процесорів.