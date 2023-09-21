Санкції США не спрацювали: у Китаю з'явилося обладнання для виробництва 7-нм чипів

Продуктивні та компактні процесори дадуть змогу китайцям створювати смартфони, комп'ютери та передову зброю.

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Шанхайська компанія Micro Electronics Equipment Group розробила в Китаї літографічну машину, здатну виробляти транзистори для процесорів за 7-нанометровим технологічним процесом. Про це повідомляє видання Forbes.

За даними ЗМІ, машину Micro Electronics Equipment Group можна порівняти з літографічним обладнанням великої нідерландської компанії ASML і тепер вона може виробляти сучасні процесори, необхідні для смартфонів, комп'ютерів і новітньої зброї. Якщо це правда, то Китай у сфері виробництва чипів може наздогнати Японію, США і Нідерланди.

Експерт видання з економіки та інвестицій Мілтон Езраті зазначає, що проблема завжди полягала в розмірі. Що менше транзисторів може виготовити машина, то більше їх можна розмістити на чипі. Раніше вважалося, що Китай не може виробляти транзистори розміром менше 7 нанометрів. Але після презентації смартфона Huawei Mate 60 Pro з'ясувалося, що Пекін має найсучасніші чипи, хоча до технологій у 3 або 2 нанометри, якими володіють Японія і Нідерланди, ще справа не дійшла. Однак і процесорів на 7 нанометрів цілком достатньо для всіх сучасних завдань у виробництві високотехнологічного обладнання в будь-якій сфері.

7-нм процесор зі смартфона Huawei Mate 60 Pro Huawei Mate 60 Pro Фото: Bloomberg

В експерта Forbes залишаються два запитання без відповіді. По-перше, це порівняння нової китайської літографічної машини з наявним обладнанням у США, Японії та Нідерландах, які є монополістами в цій галузі та нікому не продають своє обладнання, а без нього не можна розробляти процесори. Друге питання полягає в тому, наскільки швидко китайці зможуть використати цей прорив для прискорення розробки передових чипів. Якщо відповіді на ці два питання міститимуть безліч витрат і нюансів, то прорив Китаю буде відкладено доти, доки він не зможе змінити ситуацію в китайсько-американській війні чипів.

Важливо

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Якщо Китаю справді якось вдалося отримати або створити самотужки літографічне обладнання для розроблення процесорів, то це стане хорошим уроком для економічних і дипломатичних стратегів усіх країн, продемонструвавши, що в сучасному світі складно когось довгостроково тримати під санкціями, вважає експерт. На думку Мілтона Езраті, керівництво нідерландської компанії ASML абсолютно точно спрогнозувало, що Китаю рано чи пізно вдасться отримати літографічні технології для сучасних процесорів.

Китай, схоже, виграв раунд технологічної війни зі Сполученими Штатами, вважає Езраті. Китай знайшов спосіб обійти ініційовані Америкою заборони, і це було лише питанням часу. Однак ніхто не міг очікувати, що Пекіну вдасться наздогнати в питаннях літографічного обладнання США та Європу так швидко.

Раніше Фокус повідомляв, що MediaTek і TSMC анонсували революційний мобільний процесор. Вони вперше освоїли технологію 3-нм, збільшивши продуктивність на 18%.