Захід позбавить Китай можливості розвивати свої чіпи: як він це зробить

Японія, Нідерланди та США створять союз, який обмежить амбіції Китаю у виробництві напівпровідників.

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У Вашингтоні відбуваються переговори між високопоставленими представниками США, Японії та Нідерландів, на яких обговорюються спільні дії щодо контролю за виробництвом процесорів у Китаї, повідомляє Bloomberg.

Інсайдери сказали виданню, що про результати переговорів і плани дій ніхто публічно не повідомлятиме. До речі, у Раді з нацбезпеки США журналістам не стали давати коментарів із цього приводу.

Як стверджують джерела Bloomberg, на переговорах планується затвердити перелік обмежень на постачання спеціального обладнання і технологій у Китай, який без нього не може розвивати власне виробництво чипів. Насамперед йдеться про заборону на постачання літографічного обладнання нідерландської ASML Holding NV, японської Nikon Corp. та американської Applied Materials Inc., без якої неможливо виготовляти сучасні чіпи.

Крім цих трьох країн у всьому світі ніхто не володіє подібними технологіями й обладнанням. Продаж літографічного обладнання суворо обмежений і компанії, яким вдалося його придбати, надто боятися вторинних санкцій, щоб допомагати Китаю чи Росії.

Переговори, які сьогодні відбуваються у Вашингтоні вкотре наголошують на серйозних намірах США обмежити прагнення Китаю виробляти власні напівпровідники або купувати технології для їх виробництва за кордоном, для технологічного розвитку у сфері ШІ у своїх збройних силах.

Біржовики відразу зреагували на новину про переговори та акцію шанхайської Semiconductor Manufacturing International Corp. впали до 2,1%, а акції Hua Hong Semiconductor Ltd. знизилися на 1,5%.

Втім, деякі експерти вважають, що такі жорсткі дії змусять Китай розпочати виробництво власного літографічного обладнання і нарощування відповідних технологій. Щоправда, невідомо, скільки років знадобиться Китаю для реалізації задуманого і як далеко в цій сфері зможуть просунутися країни Заходу.

Раніше Фокус писав, що поставки чіпів будуть важливішими за постачання нафти за прогнозами гендиректора Intel.