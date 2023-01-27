Запад лишит Китай возможности развивать свои чипы: как он это сделает

Япония, Нидерланды и США создадут союз, который ограничит амбиции Китая в производстве полупроводников.

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В Вашингтоне проходят переговоры между высокопоставленными представителями США, Японии и Нидерландов, на которых обсуждаются совместные действия по контролю над производством процессоров в Китае, сообщает Bloomberg.

Инсайдеры сказали изданию, что о результатах переговоров и планах действий никто публично сообщать не будет. Кстати, в Совете по нацбезопасности США журналистам не стали давать комментариев по этому поводу.

Как утверждают источники Bloomberg, на переговорах планируется утвердить перечень ограничений на поставки специального оборудования и технологий в Китай, который без него не может развивать собственное производство чипов. Прежде всего, речь идет о запрете на поставки литографического оборудования нидерландской ASML Holding NV, японской Nikon Corp. и американской Applied Materials Inc., без которого невозможно производить современные чипы.

Кроме этих трех стран во всем мире никто не обладает подобными технологиями и оборудованием. Продажи литографического оборудования строго ограничены и компании, которым удалось его приобрести, слишком бояться вторичных санкций, чтобы помогать Китаю или России.

Переговоры, которые сегодня проходят в Вашингтоне лишний раз подчеркивают серьезные намерения США ограничить стремления Китая производить собственные полупроводники или покупать технологии для их производства за рубежом, для технологического развития в сфере ИИ в своих вооруженных силах.

Биржевики тут же среагировали на новость о переговорах и акции шанхайской Semiconductor Manufacturing International Corp. упали до 2,1%, а акции Hua Hong Semiconductor Ltd. снизились на 1,5%.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что такие жесткие действия вынудят Китай начать производство собственного литографического оборудования и наращивание соответствующих технологий. Правда неизвестно, сколько лет понадобится Китаю для реализации задуманного и как далеко в этой сфере сумеют продвинуться страны Запада.

Ранее Фокус писал, что поставки чипов будут важнее поставок нефти по прогнозам гендиректора Intel.