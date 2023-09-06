Китай зробив процесори на 7-нм всупереч санкціям США: де вони використовуються (фото)

Фахівці розібрали новенький смартфон Huawei Mate 60 Pro і знайшли там чип Kirin 9000s, виконаний за технологіями, які всіма силами намагається обмежити США.

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Компанії Huawei та китайському напівпровідниковому заводу SMIC вдалося створити 7-нм чип попри всі спроби США та союзників максимально обмежити отримання Китаєм сучасних технологій. Подробиці розповідає агентство Bloomberg, посилаючись на дослідження авторитетної лабораторії TechInsights.

Фахівці на прохання ЗМІ розібрали новий, найпотужніший смартфон Huawei Mate 60 Pro і виявили там чип Kirin 9000s, який для Huawei зробив китайський завод SMIC за технологією 7 нанометрів. Цей процесор підтримує стандарт зв'язку 5G.

США докладали всіх зусиль, щоб Пекін більше не отримував обладнання та матеріали та не міг виробляти процесори менше ніж 14 нанометрів і використовувати їх у військовій техніці Як припускає Bloomberg, ці зусилля провалилися, тому державні китайські ЗМІ, такі, як CCTV і Global Times, розхвалюють "непереможність китайських технологій".

Huawei Mate 60 Pro Фото: Huawei

"Це дуже важлива подія для Китаю, — сказав журналістам віцеголова TechInsights Ден Хатчесон. — Технологічні досягнення SMIC перебувають на прискореній траєкторії та, схоже, вони розв'язали проблеми, що впливають на продуктивність у їхній 7-нм технології".

Утім, Bloomberg зазначає, що нічого не відомо про виробничі потужності, які б давали змогу виробляти такі чипи у великих обсягах чи за розумною ціною. Першу партію Huawei Mate 60 Pro одразу ж розкупили та невідомо, яку кількість смартфонів саме на цьому процесорі компанія зможе випускати надалі.

Аналітики Jefferies закликали з обережністю інтерпретувати те, що говорить Huawei та пропаганда КНР про прогрес у галузі чіпів. Якщо нові смартфони були продані всього за кілька годин, то це означає обмеженість запасів. Дослідники зазначають, що Huawei, можливо, оснащуватиме деякі Mate 60 чипами від TSMC, які вона накопичила до того, як США заборонили такі закупівлі.

Mate 60 Pro оснащений новим чипом Kirin 9000s, виробленим у Китаї компанією SMIC Фото: Bloomberg

На Huawei поширюються найсуворіші технологічні санкції США та деяких західних країн. Цього китайського телекомунікаційного гіганта звинувачували у шпигунстві та навіть у пособництві для державного стеження за китайськими дисидентами та уйгурами. Google заборонив використовувати компанії свої сервіси на ОС Android. У підсумку, щоб не втратити міжнародний ринок Huawei довелося продати бренд HONOR, який (нібито) тепер "чистий" перед США і тепер на цих смартфонах доступні сервіси пошукового гіганта. Навіть на одній з міжнародних виставок не обійшлося без шпигунського скандалу, відвідувачі звинуватили Huawei у спробі стежити за ними.

Україна так само підтримує відмову від телекомунікаційного обладнання Huawei. Але зробити це швидко не вийде — потрібні мільярди. Тому було вирішено прибрати китайські пристрої з інфраструктури природним шляхом: поступовою заміною та оновленням застарілого або зламаного обладнання Huawei. Утім, із критично важливих сфер (йдеться про секретні дані та бази) маршрутизатори та інше обладнання прибрали відразу ж.

Підприємство SMIC з випуску процесорів

Повертаючись до теми процесора Kirin 9000s, видання Bloomberg підкреслює, що китайське виробництво чипів все ще має розрив у продуктивності, оскільки головний процесор Mate 60 Pro на два покоління відстає від новітніх світових технологій. Наприклад, нинішні iPhone від Apple виробляють за 4-нм техпроцесом, а наступного тижня компанія представить новий флагманський iPhone із 3-нм чипом.

З іншого боку, найпопулярніший у середньому і бюджетному класі чип MediaTek Helio G99 (виробляється на Тайвані) побудований за 6-нм технологією. І хоча він не підтримує зв'язок 5G, але його продуктивності вистачить для сучасних ігор, фільмування з роздільною здатністю в 4К і взагалі будь-яких завдань (з урахуванням великої оперативної пам'яті, звичайно). А бюджетного китайського чипа Unisoc T-серії за техпроцесом 12-нм достатньо для виконання повсякденних завдань на смартфонах невимогливих користувачів.

Презентація смартфона Huawei Mate 60 Pro відразу підняла акції SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) на 11%. Це стало найбільшим стрибком із січня 2021 року.

Раніше Фокус писав, що нові 2-нм процесори коштуватимуть у 10 разів дорожче звичайних. Попри велику вартість, за заявою глави Rapidus, вже є охочі закупити дорогі чіпи, адже без них неможливий подальший розвиток електроніки.