Китай сделал процессоры на 7-нм вопреки санкциям США: где они используются (фото)

Специалисты разобрали новенький смартфон Huawei Mate 60 Pro и нашли там чип Kirin 9000s, выполненный по технологиям, которые всеми силами пытается ограничить США.

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Компании Huawei и китайскому полупроводниковому заводу SMIC удалось создать 7-нм чип несмотря на все попытки США и союзников максимально ограничить получение Китаем современных технологий. Подробности рассказывает агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование авторитетной лаборатории TechInsights.

Специалисты по просьбе СМИ разобрали новый, самый мощный смартфон Huawei Mate 60 Pro и обнаружили там чип Kirin 9000s, который для Huawei сделал китайский завод SMIC по технологии 7 нанометров. Этот процессор поддерживает стандарт связи 5G.

США прикладывали все силы, чтобы Пекин больше не получал оборудование и материалы и не мог производить процессоры меньше 14 нанометров и использовать их в военной технике Как предполагает Bloomberg, эти усилия провалились, поэтому государственные китайские СМИ, такие, как CCTV и Global Times, расхваливают "непобедимость китайских технологий".

Huawei Mate 60 Pro Фото: Huawei

"Это очень важное событие для Китая, — сказал журналистам вице-председатель TechInsights Дэн Хатчесон. — Технологические достижения SMIC находятся на ускоренной траектории и, похоже, они решили проблемы, влияющие на производительность в их 7-нм технологии".

Впрочем, Bloomberg отмечает, что ничего не известно о производственных мощностях, которые позволяют производить такие чипы в больших объемах или по разумной цене. Первую партию Huawei Mate 60 Pro сразу же раскупили и неизвестно, какое количество смартфонов именно на этом процессоре компания сможет выпускать в дальнейшем.

Аналитики Jefferies призвали с осторожностью интерпретировать то, что говорит Huawei и пропаганда КНР о прогрессе в области чипов. Если новые смартфоны были проданы всего за несколько часов, то это означает ограниченность запасов. Исследователи отмечают, что Huawei, возможно, будет оснащать некоторые Mate 60 чипами от TSMC, которые она накопила до того, как США запретили такие закупки.

Mate 60 Pro оснащен новым чипом Kirin 9000s, произведенным в Китае компанией SMIC Фото: Bloomberg

На Huawei распространяются самые строгие технологические санкции США и некоторых западных стран. Этого китайского телекоммуникационного гиганта обвиняли в шпионаже и даже в пособничестве для государственной слежки за китайскими диссидентами и уйгурами. Google запретил использовать компании свои сервисы на ОС Android. В итоге, чтобы не потерять международный рынок Huawei пришлось продать бренд HONOR, который (якобы) теперь "чист" перед США и теперь на этих смартфонах доступны сервисы поискового гиганта. Даже на одной из международных выставок не обошлось без шпионского скандала, посетители обвинили Huawei в попытке следить за ними.

Украина так же поддерживает отказ от телекоммуникационного оборудования Huawei. Но сделать это быстро не получится — потребуются миллиарды. Поэтому было решено убрать китайские устройства из инфраструктуры естественным путем: постепенной заменой и обновлением устаревшего или сломавшегося оборудования Huawei. Впрочем, из критически важных областей (речь идет о секретных данных и базах) маршрутизаторы и другое оборудование убрали сразу же.

Предприятие SMIC по выпуску процессоров

Возвращаясь к теме процессора Kirin 9000s издание Bloomberg подчеркивает, что китайское производство чипов все еще имеет разрыв в производительности, поскольку главный процессор Mate 60 Pro на два поколения отстает от новейших мировых технологий. Например, нынешние iPhone от Apple производятся по 4-нм техпроцессу, а на следующей неделе компания представит новый флагманский iPhone с 3-нм чипом.

С другой стороны, самый популярный в среднем и бюджетном классе чип MediaTek Helio G99 (производится на Тайване) построен по 6-нм технологии. И хотя он не поддерживает связь 5G, но его производительности хватит для современных игр, съемки с разрешением в 4К и вообще любых задач (с учетом большой оперативной памяти, конечно). А бюджетного китайского чипа Unisoc T-серии по техпроцессу 12-нм достаточно для выполнения повседневных задач на смартфонах нетребовательных пользователей.

Презентация смартфона Huawei Mate 60 Pro сразу подняла акции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) на 11%. Это стало самым большим скачком с января 2021 года.

Ранее Фокус писал, что новые 2-нм процессоры будут стоить в 10 раз дороже обычных. Несмотря на большую стоимость, по заявлению главы Rapidus, уже есть желающие закупить дорогостоящие чипы, ведь без них невозможно дальнейшее развитие электроники.