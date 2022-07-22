Huawei обвинили в сборе данных с американских военных баз: отношения США и КНР обостряются

Компания отрицает обвинения в шпионаже.

Администрация Байдена проводит расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei. В Белом доме подозревают, что вышки сотовой связи США, оснащенные китайским оборудованием, могут собирать и передавать в КНР конфиденциальную информацию с военных баз и ракетных шахт. Об этом пишет reuters.com.

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Власти США обеспокоены тем, что Huawei может получить секретные данные о проведении учений и об оснащении баз с помощью оборудования, установленного на вышках сотовой связи. Эту информацию журналистам раскрыл источник, пожелавший остаться неназванным, поскольку расследование носит конфиденциальный характер и связано с национальной безопасностью.

Источник сообщил, что расследование было инициировано Министерством торговли в начале прошлого года. В апреле 2021 года представители Huawei были вызваны в суд, где предоставили информацию о политике обмена данными компании с третьими сторонами, а также о возможностях своего оборудование собирать данные с мобильных телефонов, включая сообщения и геолокацию и пр.

Министерство торговли заявило, что не может "подтвердить или опровергнуть информацию о расследовании". Huawei не ответила на запрос о комментариях. Компания категорически опровергла обвинения правительства США в том, что она может шпионить за американскими клиентами и представляет угрозу национальной безопасности США.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на конкретные обвинения. В заявлении, отправленном по электронной почте, говорится: "Правительство США злоупотребляет концепцией национальной безопасности и государственной власти, чтобы сделать все возможное, чтобы оказывать давление на Huawei и другие китайские телекоммуникационные компании, не предоставив никаких убедительных доказательств того, что они представляют угрозу безопасности США и других стран".

"Если Министерство торговли решит, что Huawei представляет угрозу национальной безопасности, то оно может принять меры, выходящие за рамки ограничений, наложенных Федеральной комиссией по связи (FCC)", — пишет СМИ.

Используя широкие полномочия, предоставленные министерству администрацией Трампа, оно вполне может запретить все транзакции США с Huawei, потребовав от американских операторов связи, которые используют оборудование Huawei, избавиться от него под угрозой высоких штрафов или санкций. Такое мнение в комментариях Reuters высказали ряд юристов, телеком-экспертов и бывших чиновников.

Huawei уже давно обвиняется правительством США в том, что она якобы имеет возможность шпионить за американскими гражданами, хотя власти в Вашингтоне до сих пор не предоставили каких-либо существенных доказательств. Компания отрицает все обвинения.

Ранее мы сообщали, что в России наметился дефицит запчастей для электроники производства компаний Samsung и Huawei. "Серые" сервисные центры закупают низкокачественные комплектующие в Китае для "быстрого и дешевого" ремонта, но качество сильно страдает.