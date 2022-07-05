"Смартфоны могут взрываться в руках": в РФ дефицит запчастей для гаджетов Samsung и Huawei

Помимо авторизованных сервисных центров действуют "серые", которые закупают поддельные детали в Китае, обещают быстрый и дешевый ремонт, но он может обернуться новой поломкой.

В России не хватает комплектующих для ремонта смартфонов Samsung и Huawei. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источники в российских сервисных центрах.

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Корреспондент обратился в несколько центров с просьбой заменить экран и аккумулятор на смартфоне Huawei P40 Pro 2020 года, из-за особенностей конструкции эти детали связаны друг с другом и продаются исключительно вместе. Как оказалось, на рынке их нет. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил отсутствие экранов и аккумуляторов для устройств Huawei.

В сервисных центрах Samsung ситуация обстоит чуть лучше, но в наличии оказался либо только аккумулятор для Galaxy S21 Ultra, либо только экран. Потребителям приходится ждать как минимум неделю, пока мастерские добудут необходимые детали. В одном из центров сообщили о наличии аккумуляторов, но только серебристого цвета. Пресс-служба Samsung уверяет, что предприятия по ремонту гаджетов работают в штатном режиме, а один из источников уточнил, что комплектующие поставляют из Южной Кореи в Россию, но доставка после введения санкций занимает больше времени.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков утверждает, что сейчас мало кто из производителей смартфонов может похвастаться полным набором комплектующих. Samsung и Huawei официально смартфоны в Россию не поставляют, поэтому и возникает дефицит деталей. Как прогнозирует Кусков, сроки и стоимость ремонта могут увеличиться, а ситуация не наладится как минимум до осени, пока компании не найдут альтернативные источники поставок.

Обладатели смартфонов могут обратиться в неавторизованные мастерские, где проблем с комплектующими сейчас нет — экран или аккумулятор обещают заменить в день обращения. По словам источников, они закупают детали у китайских производителей, либо же разбирают новые смартфоны. Обращение к "серым" предприятиям похоже на "русскую рулетку" — россияне никогда не знают, насколько качественную деталь установят и как долго она прослужит.

"Дефекты после ремонта в неавторизованных сервисных центрах условно можно разделить на две категории: проблемы с добросовестностью сотрудников, либо недостаток их компетентности", — прокомментировал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

К примеру, кустарщики научились подделывать серийные номера и маркировки на аккумуляторах, поэтому их сложно отличить от оригинала без специального оборудования. Поддельные батареи изнашиваются за несколько месяцев, тогда как оригиналы служат годами, кроме того могут протекать, загораться или раздуваться.

"Большинство скандальных историй в СМИ о возгорании современных смартфонов как раз связаны с такими заменами", — уверяет Харитонов.

В результате неавторизованного ремонта гаджет может лишиться водозащиты, которой обеспечивают флагманские модели в рамках стандарта IP68. Пользователи могут узнать об этом лишь после того, как вода попадет в устройство и выведет его из строя. К тому же, производители нередко устанавливают механизмы блокировки, которые активируются при неавторизованном вмешательстве.

Ранее стало известно, что россияне вынуждены разбирать смартфоны и ноутбуки из-за нехватки деталей. Из-за санкций сервисным центрам приходится отправлять технику в другие страны, поэтому ремонт затягивается на несколько недель и приносит убытки российским компаниям.