"Смартфони можуть вибухати в руках": у РФ дефіцит запчастин для гаджетів Samsung і Huawei

Крім авторизованих сервісних центрів, діють "сірі", які закуповують підроблені деталі в Китаї, обіцяють швидкий і дешевий ремонт, але він може обернутися новою поломкою.

У Росії не вистачає комплектуючих для ремонту смартфонів Samsung і Huawei. Про це пишуть "Известия", посилаючись на джерела в російських сервісних центрах.

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Кореспондент звернувся до кількох центрів із проханням замінити екран і акумулятор на смартфоні Huawei P40 Pro 2020 року, через особливості конструкції ці деталі пов'язані одна з одною та продаються виключно разом. Як виявилось, на ринку їх немає. Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін підтвердив відсутність екранів і акумуляторів для пристроїв Huawei.

У сервісних центрах Samsung ситуація трохи краща, але в наявності виявився або тільки акумулятор для Galaxy S21 Ultra, або тільки екран. Споживачам доводиться чекати щонайменше тиждень, поки майстерні отримають необхідні деталі. В одному з центрів повідомили про наявність акумуляторів, але лише сріблястого кольору. Пресслужба Samsung запевняє, що підприємства з ремонту гаджетів працюють у штатному режимі, а одне з джерел уточнило, що комплектуючі постачають із Південної Кореї в Росію, але доставка після введення санкцій займає більше часу.

Генеральний директор Telecom Daily Денис Кусков стверджує, що зараз мало хто з виробників смартфонів може похвалитися повним набором комплектуючих. Samsung і Huawei офіційно смартфони в Росію не постачають, тому й виникає дефіцит деталей. Як прогнозує Кусков, терміни та вартість ремонту можуть збільшитись, а ситуація не налагодиться як мінімум до осені, поки компанії не знайдуть альтернативні джерела постачань.

Власники смартфонів можуть звернутися до неавторизованих майстерень, де проблем із комплектуючими зараз немає — екран або акумулятор обіцяють замінити в день звернення. За словами джерел, вони закуповують деталі в китайських виробників або ж розбирають нові смартфони. Звернення до "сірих" підприємств схоже на "російську рулетку" — росіяни ніколи не знають, наскільки якісну деталь встановлять і як довго вона прослужить.

"Дефекти після ремонту в неавторизованих сервісних центрах умовно можна поділити на дві категорії: проблеми із сумлінністю співробітників або нестачу їх компетентності", — прокоментував головний редактор Ferra.ru Євген Харитонов.

Наприклад, кустарники навчилися підробляти серійні номери та маркування на акумуляторах, тому їх важко відрізнити від оригіналу без спеціального обладнання. Підроблені батареї зношуються за кілька місяців, тоді як оригінали служать роками, крім того, підробки можуть протікати, загорятися або роздмухуватися.

"Більшість скандальних історій у ЗМІ про спалах сучасних смартфонів якраз пов'язані з такими замінами", — запевняє Харитонов.

У результаті неавторизованого ремонту гаджет може втратити водозахист, який забезпечують флагманські моделі в межах стандарту IP68. Користувачі можуть дізнатися про це лише після того, як вода потрапить у пристрій і виведе його з ладу. До того ж виробники нерідко встановлюють механізми блокування, які активуються за неавторизованого втручання.

Раніше стало відомо, що росіяни змушені розбирати смартфони та ноутбуки через брак деталей. Через санкції сервісним центрам доводиться відправляти техніку в інші країни, тому ремонт затягується на кілька тижнів і завдає збитків російським компаніям.