Смартфони та ноутбуки розбирають на запчастини: в Росії великі проблеми з ремонтом гаджетів

"Паралельний імпорт" лише шкодить росіянам, адже через нього техніку доводиться ремонтувати в інших країнах. Тепер клієнти чекають на замовлення тижнями.

Через міжнародні санкції в Росії виник гострий дефіцит деталей для комплектування для смартфонів та іншої техніки — деталі для ремонту доводиться витягувати з інших пристроїв. Про ситуацію виданню "КоммерсантЪ" розповіли обізнані джерела на ринку електроніки.

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Згідно із заявами джерел, сервісні центри змушені розбирати нові та вживані пристрої для отримання необхідних запчастин. Наприклад, ремонт смартфонів Apple може затягуватися на тиждень, доки фахівці знайдуть потрібний компонент.

Так званий "паралельний імпорт" — ввезення товарів до Росії без дозволу правовласників, таких як Apple, Samsung, Dell, Asus, лише заважає росіянам. Одне з джерел пояснило, що в російські магазини зараз доставляють переважно пристрої, призначені для країн Євразійського економічного союзу, наприклад, Казахстану чи Киргизстану, і виробник вимагає здійснювати гарантійне обслуговування саме там, де реєструються гаджети. Дистриб'юторам доводиться відправляти техніку за місцем "прописки", тому терміни виконання замовлень збільшуються ще вдвічі.

"Ситуація ускладнюється тим, що в Казахстан, наприклад, раніше не постачався такий обсяг деталей для ремонту, який потрібний зараз, а більша частина їх йшла через Росію", — розповів представник ринку.

Генеральний директор російського представництва компанії Acer Дмитра Кравченка підтвердив, що нестачу закордонних запчастин доводиться компенсувати, розбираючи на запчастини пристрої-донори. Якщо раніше до 90% всіх замовлень з ремонту виконували протягом п'яти днів, то тепер все залежить лише від деталей.

За словами Дмитра Кравченка, гарантія Acer не поширюється на продукцію, доставлену до Росії в межах "паралельного імпорту" — у такому разі обслуговування забезпечують або постачальники-імпортери, або самі дистриб'ютори. Як повідомили в re:Store, авторизовані сервіси Apple також відмовляються ремонтувати нелегально завезену техніку.

Дефіцит запчастин вже призвів до підвищення цін на ремонт гаджетів у другому кварталі — за ремонт смартфонів вимагають на 11% більше в річному обчисленні і на 5%, якщо порівняти з початком 2022 року, обслуговування ноутбуків подорожчало на 6%. Голова відділу розвитку сервісних центрів "Мережі комп'ютерних клінік" Олексія Дудіна підприємства практично не змінили вартість своїх послуг, але вартість запчастин сильно збільшилася.

За даними сервісу порівняно цін Price.ru, кількість запитів росіян щодо ремонту смартфонів зменшилася в середньому на 30%, якщо порівняти з минулим роком. Аналітики пояснюють падіння попиту з виходом безлічі нових моделей та масовою закупівлею електроніки на тлі коливання курсів валют.

Раніше стало відомо, що продаж гаджетів і побутової техніки в Москві впав на 48%. За даними аналітиків, ціни трохи знизилися, але так і не повернулися до рівня, що був до початку вторгнення ЗС РФ до України. Зараз росіяни здебільшого купують дешеву техніку та розхідники, такі як картриджі для принтерів.

Учасники ринку побоюються, що до середини літа Росія залишиться без техніки та електроніки популярних брендів. Продукцію розкуповують швидше, ніж рітейлери встигають отримувати нові партії від постачальників, не допомагає навіть "паралельний імпорт".