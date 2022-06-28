У Москві продажі гаджетів і побутової техніки обвалилися на 50%

Ритейлери сподіваються, що ситуацію врятують дешеві китайські товари й узаконена контрабанда.

Протягом першої половини червня магазини й торгові центри столиці РФ змогли збути електроніки та побутової техніки на 50% менше, ніж за той же період 2021 року. Про це повідомляє видання "Комерсант" із посиланням на звіт Focus Technologies.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

ЗМІ повідомляє, що ціни трохи знизилися порівняно з березневими, проте рівня січня 2022 року вони не досягли. Покупці віддають перевагу недорогим гаджетам і розхідникам. При цьому відзначається спад купівельної активності і в онлайн-магазинах.

Згідно з даними консалтингової компанії Focus Technologies, у червні товарообіг у Москві знизився на 48% порівняно з червнем 2021 року. Кількість покупок теж просіла — на 9%. У компанії повідомили і про уповільнення зростання цін. Російські аналітики стверджують, що в березні ціни зросли на 28%, а потім упали до 14%. Зниження цін пов'язують із тим, що росіяни почали частіше купувати дешеві товари, особливо це стосується таких витратних матеріалів як картриджі для принтерів, фільтри для кавомашини, посуд та ін.

Один із ритейлерів повідомив виданню, що в його мережі продаж побутової техніки впав на 35% навесні, а на початку знизився ще на 20–25%. У МТС заявили про скорочення продажів смартфонів на 30% у травні-червні. У "Мегафоні" наприкінці весни та на початку літа теж "наголошують на значному зниженні попиту на електроніку та падінні частки онлайн-продажів", — пише медіа. У "Сітілінку" сподіваються, що китайські товари врятують ситуацію — ціни будуть низькими, а асортимент широким.

Деякі ритейлери вважають, що обсяги продажів у магазинах електроніки та побутової техніки повернуться до колишнього рівня "не раніше осені чи навіть зими". Вони вважають, що вплинути на ситуацію зможе так званий "паралельний імпорт" (простіше кажучи, контрабанда), і що його "вплив стримуватиме зростання цін на 20–30%".

Раніше ми повідомляли про те, що в Кремлі хочуть досягти технологічного суверенітету через 10-20 років. Для цього буде створено якийсь "Алмазний фонд технологій".