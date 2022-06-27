Росія сподівається досягти технологічного суверенітету через 10-20 років
Спецпредставник Путіна із цифровізації заявив, що у РФ створять "Алмазний фонд технологій".
Днями Дмитро Пєсков, спецпредставник президента РФ з цифровізації, в інтерв'ю агентству "РІА Новини" розповів про те, що Росія зможе стати суверенною країною в технологічному плані найпізніше за 20 років. За словами чиновника, Кремлю необхідно створити так званий "Алмазний фонд технологій", передає 3dnews.ru.
Пєсков розповів, що фонд повинен буде включати деякі вітчизняні розробки, що мають першорядне значення для роботи критично важливої інфраструктури Росії і які застосовуються в разі різноманітних форс-мажорних ситуацій.
За словами Пєскова, він вважає цілком реальним термін 10-20 років для досягнення так званого "технологічного суверенітету", якщо за цей час з'являться "30-50 власних ліній передових розробок, що включені до "Алмазного фонду технологій" і дозволяють забезпечити роботу таких галузей як "продовольство, безпека, медицина, зв'язок" навіть у випадку катаклізмів.
Спецпредставник Путіна з цифровізації також зазначив, що під "алмазними" маються на увазі повністю російські технології, що дають технологічну перевагу, або такі технології, які є "ще у 3–5 країн у світі", що дають "технологічний паритет". Пєсков сказав, що фонд має постійно поповнюватися новими розробками, "оскільки вони на відміну від алмазів, які вічні, мають властивість знецінюватися, тобто старіти і втрачати актуальність", — пише ЗМІ.
Раніше ми повідомляли про те, що українка допомогла хакерам отримати дані 10 млн росіян. Хакери знайшли вразливість у системі онлайн-школи з вивчення англійської мови Skyeng, доступ до якої їм надала дівчина з Харкова. У результаті, в руках хактивістів опинилася база даних росіян "навіть із користувачами".
Фокус також писав про причини відходу високотехнологічних компаній з РФ та наслідки таких дій з боку компанії Cisco.