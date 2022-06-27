Росія сподівається досягти технологічного суверенітету через 10-20 років

Спецпредставник Путіна із цифровізації заявив, що у РФ створять "Алмазний фонд технологій".

Днями Дмитро Пєсков, спецпредставник президента РФ з цифровізації, в інтерв'ю агентству "РІА Новини" розповів про те, що Росія зможе стати суверенною країною в технологічному плані найпізніше за 20 років. За словами чиновника, Кремлю необхідно створити так званий "Алмазний фонд технологій", передає 3dnews.ru.

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Пєсков розповів, що фонд повинен буде включати деякі вітчизняні розробки, що мають першорядне значення для роботи критично важливої інфраструктури Росії і які застосовуються в разі різноманітних форс-мажорних ситуацій.

За словами Пєскова, він вважає цілком реальним термін 10-20 років для досягнення так званого "технологічного суверенітету", якщо за цей час з'являться "30-50 власних ліній передових розробок, що включені до "Алмазного фонду технологій" і дозволяють забезпечити роботу таких галузей як "продовольство, безпека, медицина, зв'язок" навіть у випадку катаклізмів.

Спецпредставник Путіна з цифровізації також зазначив, що під "алмазними" маються на увазі повністю російські технології, що дають технологічну перевагу, або такі технології, які є "ще у 3–5 країн у світі", що дають "технологічний паритет". Пєсков сказав, що фонд має постійно поповнюватися новими розробками, "оскільки вони на відміну від алмазів, які вічні, мають властивість знецінюватися, тобто старіти і втрачати актуальність", — пише ЗМІ.

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