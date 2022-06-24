Чому після відходу Cisco та інших техно-компаній життя в Росії не зупиниться

США відмовляються ввести повну заборону використання будь-яких продуктів та послуг, що стосуються цифрового середовища.

Днями світові ЗМІ опублікували кілька гучних новин про звільнення з російського ринку великої техно-компанії Cisco. Проте телеком-експерт Роман Хіміч вважає, що згортання її бізнесу в РФ не надто сильно "зіпсує життя" країні-агресору.

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"Як показала практика останніх місяців, офіційне припинення операцій не означає повне припинення експлуатації вже наявних продуктів. Продажі будуть продовжуватися неофіційними каналами, обладнання вважатиметься як продане в якусь із сусідніх країн", — прокоментував Роман журналістам Фокусу.

Експерт вважає, що відсутність офіційного представництва Cisco зможе дуже ускладнити життя клієнтів компанії в Росії. Проте говорити про те, що це унеможливить використання її продуктів — не можна.

"Керуючись деякими непублічними міркуваннями, США відмовляються ввести повну, безумовну і всеосяжну заборону на використання будь-яких продуктів та послуг, що мають стосунок до цифрового середовища. Чому так відбувається — треба запитувати у посольстві США", — резюмував Хіміч.

Нагадаємо, що 6 квітня 2022 року Білий Дім заявив, що ті сфери, які здійснюють "гуманітарну діяльність", зокрема і по телевізору, не зобов'язані дотримуватися санкційних обмежень уряду. У документі, опублікованому за підсумками брифінгу, було сказано, що основні гуманітарні види діяльності, "які приносять користь російському народу та людям у всьому світі: забезпечення доступності основних продуктів харчування та сільськогосподарських товарів, забезпечення доступу до ліків та медичного обладнання, а також забезпечення телекомунікаційних послуг для підтримки потоку інформації та доступу до Інтернету, який відкриває перед росіянами всебічні перспективи... не є метою наших зусиль (мається на увазі санкційний тиск, — ред.), І американські, і західні компанії можуть продовжувати працювати в цих секторах в Росії".

Американське Управління контролю за іноземними активами (OFAC) також зняло санкції з тих телеком-компаній, які обслуговують "цивільну" інфраструктуру в РФ.

Швидше за все, ситуація з Cisco буде такою ж, як з Nokia, яка зголосилася отримати ліцензію на обслуговування телеком-обладнання, встановленого в російських компаніях, після того, як заявила про відхід з ринку РФ. Мотивація була простою: "щоб росіяни мали доступ до Інтернету".

Раніше про свій вихід із Росії заявляли такі великі гравці телекомунікаційного, софтверного та хардверного ринків, як Dell, IBM, Microsoft та Intel.

Фокус повідомляв про те, що Бред Сміт, президент компанії Microsoft, заявив про згортання бізнесу в РФ доти, доки там "чи щось залишиться". Як відомо, техно-гігант вже позбавив росіян доступу до кількох своїх продуктів, серед яких офіційні оновлення для Windows 10 та Windows 11.