Cisco остаточно йде з ринків Росії та Білорусі, — ЗМІ

Ще в березні компанія призупинила роботу на території РФ і деактивувала ліцензії на обладнання для російських клієнтів.

У четвер, 23 червня, представники компанії Cisco, виробника телекомунікаційного обладнання, оголосили, що планують поступово згорнути свій бізнес у Росії та Білорусі. Про це повідомляє Reuters.

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Ще в березні компанія призупинила роботу на території РФ і деактивувала ліцензії на обладнання для російських клієнтів, яким стали недоступні послуги Cisco.

Так американська компанія наслідувала приклад Nike, яка заявила про повний вихід із російського ринку. Багато інших західних брендів — від McDonald's до французького автоконцерну Renault — також повідомили про плани піти з РФ.

Компанія Cisco постачає на світовий ринок такі програмно-апаратні продукти як маршрутизатори, сервери, пристрої, що забезпечують безпеку мережі. Все це "залізо" найчастіше застосовується для функціонування критично важливої інфраструктури, провідних і бездротових мереж.

Раніше Фокус повідомляв, що президент РФ Володимир Путін у межах проєкту з імпортозаміщення доручив створити аналоги західного ПЗ, розробники якого не захотіли продовжувати роботу на російському ринку після 24 лютого. Серед інших це Cisco, Dell, IBM, Intel і Microsoft.